“Siento que soy el peor lanzador del juego”, el dominicano Luis Severino pasa por un mal momento en el montículo

Los New York Yankees no pasan por buen momento actualmente en las Grandes Ligas, y esto se ve reflejado también en sus jugadores. En especial en la ofensiva, pues la novena del Bronx tiene el segundo peor average en toda las Grandes Ligas.

Pero los bates no son los únicos que están padeciendo en el equipo que dirige Aaron Boone, pues los brazos también están con bajo rendimiento. Con una efectividad de 3.92 siguen estando por debajo de la media en la Liga Americana.

Uno de los lanzadores que peor rendimiento ha tenido con el equipo es el derecho Luis Severino, quien en 12 aperturas con los Yankees acumula una elevada efectividad de 7.29. Este mal momento es reconocido por el propio dominicano.

“Siento que soy el peor lanzador en el juego. Me siento bien, me siento saludable como que tengo un buen juego y después de eso no puedo mantenerlo”, explicó el derecho de 29 años a los medios luego de su apertura del pasado domingo ante Baltimore Orioles, en la cual salió vapuleado al recibir 9 carreras en solo 3.1 innings de labor.

Las últimas 5 apariciones de Severino en el montículo no son nada alentadoras, el abridor ha recibido 27 carreras limpias en 21 entradas, incluyendo siete cuadrangulares. Lo que lo posiciona como el peor pitcher de los Yankees en esta temporada.

“Sé que tipo de lanzador soy. Sé que puedo ir allá afuera y tener una buena salida. Nada de lo que he hecho últimamente ha funcionado. Cada vez que lanzó la pelota algo malo ocurre. No voy a parar de trabajar y continuaré trabajando para entender qué está sucediendo”, aseveró el quisqueyano.

Este mal rendimiento de Severino no siempre fue así, pues la pasada temporada el Yankee abrió 19 encuentros y dejó efectividad de 3.18 con 7 ganados y solo 3 perdidos. Y en 2017 tuvo su mejor temporada con 2.98 de efectividad, 31 aperturas y récord de 14 ganados y 6 perdidos. Lo que le valió para llegar tercero en las votaciones al premio Cy Young de esa campaña.

La ofensiva de los Yankees no levanta

El punto débil de los Yankees esta temporada sin duda ha sido la ofensiva, con un Aaron Judge que se ha perdido casi 60 juegos este año, la novena del Bronx batea colectivamente para .230 siendo la segunda peor de todas las Grandes Ligas.

Esta poca capacidad de respuesta en el bateo se vio reflejado en especial la noche del domingo ante Baltimore Orioles, en donde el line up de los Yankees se ponchó 18 veces dejando promedio de bateo de apenas .250.

Actualmente los Yankees siguen últimos en la División Este de la Liga Americana a 10 juegos del liderato y a 3.5 del comodín. El equipo neoyorquino deberá empezar a ajustar los cañones y bombardear para ganar si quiere inscribir su nombre en los playoffs de esta temporada.

