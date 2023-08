“Tengo miedo, como mis compañeros”: Juvenil de Vélez Sarsfield fue golpeado y amenazado de muerte por hinchas del equipo

Gianluca Prestianni, un jugador de 17 años del Vélez Sarsfield argentino, fue golpeado y amenazado de muerte por la barra brava del equipo luego de la derrota contra Huracán por la mínima diferencia este fin de semana

Cuando terminó el partido, un grupo de barras bravas interceptó a los jugadores cuando se dirigían a sus casas y la joven promesa se llevó la peor parte.

“Llegamos a la Villa Olímpica, nos cruzaron los autos y nos golpearon. Cuando bajé la ventanilla me gritaron y me pegaron dos veces en la cara. Me agarraron del cuello y de la campera”, aseguró Prestianni a ESPN.

Escalofriante testimonio de Gianluca Prestianni, uno de los futbolistas de Vélez amenazados y golpeados por la barra. Repudiable. pic.twitter.com/iCP4J2XLfK — Diario Olé (@DiarioOle) July 31, 2023

“Primero que nada, quiero pedirles que tengan un poquito de respeto y entiendan la situación que estamos pasando con mi familia. La verdad no es nada bueno, estamos realmente muy tristes y asustados por todo lo que estamos pasando en este momento. Quiero pedir disculpas al hincha de Vélez de verdad”, publicó el futbolista en la redes sociales.

“Vélez es un club demasiado hermoso que siempre nos brindó todo en todas las áreas y que ahora pase esto no nos gusta nada. Tengo miedo, como mis compañeros. Muchos no querían volver a sus casas (…) no sabemos qué puede pasar la próxima”, agregó.

Sigue leyendo:

–James Rodríguez se apoya en su pasado para ilusionar al Sao Paulo: “Jugué bien en Real Madrid y Bayern Múnich, los números están ahí”

–Serena Williams y Alexis Ohanian anunciaron el sexo de su bebé con un espectacular show de drones (Video)

–Gerard Piqué revela lo que pensaba Lionel Messi sobre la MLS en el vestuario del Barcelona