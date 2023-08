Jacqueline Bracamontes cambia la técnica de mamá con sus hijas

Como mamá de cinco niñas, para Jacqueline Bracamontes salir de casa se convierte en todo un reto. La actriz y presentadora asegura que enfrenta retos diarios y ya se cansó de pedir; ahora ha cambiado la técnica y consigue mejores resultados.

“Retos tengo a diario. El último fue antes de venirme (al evento), porque Paula no se quería meter a bañar, entonces estaba ya ‘encueradita’: ‘Mamá, quiero que tú me bañes’. ‘Nena, ya me tengo que ir’. ‘¿A dónde vas?’. ‘Pues voy a ir a un evento’. ‘Pues yo voy contigo’. ‘Paula, no se puede, ¡métete a bañar!’. ‘No me quiero bañar porque quiero que tú me bañes, ¡si tú no me bañas no me voy a bañar!’.

“Hablo con la nani que me ayuda a cuidarlas y le digo ‘a ver, dale juguetes, algo dentro de la tina, inventale algo porque si no entonces… Uno tiene que buscar la forma para lograr los objetivos, y bueno, retos como este los tengo a diario y con las cinco”.

Y con cinco niñas, ya ha tenido la oportunidad de experimentar.

“Con los hijos en este caso me pasa. Si un niño entra en ‘no quiero, no quiero, porque no, porque no’, hay que cambiarle la táctica, la técnica, como ahorita fue que le dije ‘ven, vamos a jugar, una competencia, carreritas, a ver quién llega primero, y vamos a jugar a una cosa en la tina a ver quién gana, tú o yo’; o sea, tienes que cambiar la técnica porque el ‘ya, obedéceme, ándale, ya, por favor, ¡hazme caso! ¡hazme caso!’.

“O sea, si tú repites las cosas que le estás diciendo a un niño, pues no vas a lograr resultados diferentes; entonces hay que buscar técnicas, secretitos para convencer a las niñas de que hagan lo que tú quieres que hagan”.

Sigue Leyendo más de Jacqueline Bracamontes aquí:

· Jacky Bracamontes es criticada por su viaje en submarino tras la tragedia del Titán

· Conoce el hotel donde Jacky Bracamontes y su familia se hospedan en Hawái

· Jacky Bracamontes y su familia se hospedaron en un hotel cinco estrellas durante su viaje a Las Vegas