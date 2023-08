Murió influencer “crudivegana” de 39 años por inanición y agotamiento

Una influencer de 39 años conocida en redes sociales como Zhanna D’art murió, al parecer, por complicaciones de salud, derivadas de su estilo de vida y de alimentación.

Según informaron algunos medios internacionales, con base en lo dicho por algunos familiares y amigos de esta influencer, cuyo nombre real era Zhanna Samsonova, la mujer de origen ruso perdió la vida por “inanición y agotamiento” por la forma en cómo se alimentó durante los últimos 4 años de su vida.

Fue en 2019 cuando D’art comenzó a seguir una alimentación 100% vegana, en donde solo incluía alimentos de este tipo crudos, por lo que solo comía frutas, verduras, semillas de girasol, licuados y jugos.

La influencer se encontraba de gira en Malasia cuando perdió la vida, el pasado 21 de julio. Aún no se ha revelado la causa de su muerte, pero su madre indicó que también pudo haber perdido la vida a causa de que contrajo una enfermedad muy similar al cólera.

Sobre este lamentable suceso, una amiga de la influencer indicó que hace unos meses, cuando se vieron en uno de sus viajes a Sri Lanka, notó que se veía agotada y con las piernas muy hinchadas.

“La enviaron a casa para que recibiera tratamiento. Sin embargo, volvió a escaparse. Cuando la vi en Phuket, me quedé horrorizada. Vivía un piso arriba de ella y todos los días tenía miedo de encontrar su cuerpo sin vida en la mañana. La convencí para que buscara tratamiento, pero no lo logró”, agregó.

Samsonova llevaba ya tiempo inactiva en redes sociales; de hecho, el New York Post indicó que su último post en Instagram lo hizo 2 semanas antes de morir, en donde escribió lo siguiente: “La vida no tiene sentido, pero vale la pena vivirla, siempre que reconozcas que no tiene sentido”.

Samsonova tenía poco más de 16,000 seguidores en Instagram y más de 20 millones de visitas en TikTok.

