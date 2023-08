Mauricio Ochmann atesora viaje con Aislinn Derbez, por esto se desatan rumores de reconciliación

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez demuestran una vez más que pese a haberse separado en el 2020 mantienen una relación muy cordial por el bienestar de su pequeña Kailani, quien recientemente cumplió 5 años.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, el actor habló acerca del viaje que ambos realizaron a Costa Rica para que la nena pudiera disfrutar de un campamento de verano en plena naturaleza y aseguró que se siente honrado de haber compartido esta experiencia al lado de la hija de Eugenio Derbez.

“Fue algo muy curioso. Yo las alcancé allá y es un lugar que ya conocemos. Lo padre de ese campamento de verano es que también era para papás. Había pláticas y ciertas meditaciones, sobre todo en las tardes. Fue muy bonito porque lo hicimos en familia y eso está súper padre”, dijo Mauricio.

Para finalizar, el histrión aseguró que está dispuesto a seguir compartiendo momentos con Aislinn, pues la considera su amiga al igual que le sucede con María José del Valle, madre de su primera hija llamada Lorenza.

¡Ya no cree en el matrimonio!

Hace un año el actor habló con la prensa cuando asistía al la premier de “¿Y Cómo Es Él?”, película que protagonizó al lado de Omar Chaparro y Zuria Vega, en donde aseguró que ya no pensaba volver a casarse.

“¡Hijole! ¡No sé, no sé! Yo creo que el matrimonio, como institución, creo que no jala”. El actor de “El Chema” está atravesando por un buen momento profesional y personal. “Estoy muy contento en todas mis áreas, me siento muy pleno. Ahí está mi hija Lorenza, su mamá, vino mi novia Paulina conmigo; entonces en lo personal estoy muy contento”.

“En lo profesional también, ahora sí que gracias a la vida y todo, hay mucho trabajo y yo sigo dándole, haciendo lo que más me gusta y lo que más me apasiona”.

Sigue Leyendo más de Aislinn Derbez aquí:

· Aislinn Derbez se sincera: “Antes quería complacer a todos”

· Aislinn Derbez dejará que su hija Kailani decida si quiere estar en reality familiar: “De Viaje con los Derbez”

· “Noche de Chicas”: Aislinn Derbez toma justicia por sus propias manos