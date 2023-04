Aislinn Derbez dejará que su hija Kailani decida si quiere estar en reality familiar: “De Viaje con los Derbez”

Con el estreno de la nueva temporada de “De Viaje Con Los Derbez” la gente se ha preguntado por qué Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, no aparece en esta entrega, incógnita que la actriz despeja.

En un encuentro con los medios, la primogénita de Eugenio Derbez aseguró que aunque le encantaría que su nena la acompañara en sus travesías, considera que todavía es muy pequeña para saber si quiere formar parte de esa dinámica familiar.

“Estoy tratando de esperarme lo más posible todavía para que no salga porque tengo muchas ganas de preguntarle a ella, explicarle de lo que se trata y que al final sea ella quien decida si quiere estar frente a las cámaras o no. Siento que a sus 5 años todavía no entiende bien el significado, pero tal vez en un año o dos ya le podría preguntar con mucha más consciencia y que ella esté más madura y que tenga esa posibilidad de decir si le late la idea”, dijo Aislinn.

Para finalizar, la actriz confesó que una de las cosas que más le gusta de su exesposo es que, a la hora de tomar alguna decisión que involucre a Kailani, siempre tienen la misma opinión, lo cual facilita mucho las cosas.

A disfrutar su soltería

Aislinn Derbez cuenta que aunque sí está abierta a encontrar una nueva pareja sentimental prefiere esperar para comenzar un romance, pues disfruta mucho estar soltera y sin compromisos.

“Estoy abierta (al amor) hasta cierto punto porque estoy disfrutando mi soltería demasiado; entonces, así que digas ‘¡cuánto me urge tener novio!’, pues no, pero yo creo que el próximo año, ya que haya disfrutado mi soltería lo suficiente. En una de esas ya me abro más, pero denme chance de andar ahí soltera, puedo salir, puedo divertirme, sin compromisos”, dijo la hija de Eugenio Derbez en entrevista con Mezcalent.

La actriz habla sobre el mensaje que le escribió Vadhir Derbez en una foto que ella publicó sin ropa en redes sociales, donde su hermano le comentó: “Te voy a regalar una pijama en Navidad”. “Espero que sí me regale mi pijama de Navidad, ¡que se ‘moche’!”.

