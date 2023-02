“Noche de Chicas”: Aislinn Derbez toma justicia por sus propias manos

Exclusiva

Aislinn Derbez protagoniza “Noche de Chicas“, una producción que hará que el telespectador se muerda las uñas de ansiedad, estrés, decepción, ira contenida y todas las anteriores… Esta producción, por otra parte, es la nueva serie exclusiva de ViX+.

Los fans descubrirán con el primer episodio que el nuevo proyecto de la hija de Eugenio Derbez les permitirá conocerla en una nueva faceta interpretativa que la aleja de la comedia.

Este es un thriller dramático en donde la venganza es el platillo principal que se sirve frío y sin remordimientos. Hay una herida que no ha cerrado y el dolor de una se convertirá en el dolor de todas. Es así como juntas dejarán de ser simples víctimas o nombres en una estadística, para convertirse en viles y mortales verdugos.

Lola es una de estas cinco amigas que tiene un pasado doloroso y por este mismo lleva meses planeando hacer justicia con su propia mano, luego de ver cómo las leyes no protegen a las víctimas. Lola no contaba que su bien tramado plan se toparía con un gran inconveniente: sus amigas de la infancia volvieron al pueblo de vacaciones y así sin más Tess descubre a un amordazado en el granero, a manos de la bienintencionada Lola.

Es así cómo surge el diálogo y la necesidad de tener aliadas en esta venganza de Lola porque, ojo, no todas quieren ser parte de este dramático suceso, Aislinn es una de las que más se niega a colaborar, ya que teme ir a la cárcel por encubrimiento, las demás no están tan seguras de ser o no parte de todo este “dramón”. Todas a excepción de Lola y del personaje interpretado por Paula Usero, que padece de sordera, pero no así quiere ayudar y vengar tanto a Lola como a la hija de ésta que fue violada en el pueblo que también esconde su maltrecho pasado.

Hablando con Aislinn nos enteramos de que en la actualidad está muy interesada en seguir dándole vida a personajes dramáticos, aunque coincide con su padre -Eugenio Derbez- que la comedia es un género más difícil y complicado. Esta misma reflexión nos compartió el actor cuando hablamos con él por su regreso a LOL, “0Last One Laughing“.

“Noche de Chicas” cuenta con seis episodios junto a Aislinn Derbez están: María León, Leticia Dolera, Silvia Alonso y Paula Usero. Este drama se estrena el 24 de febrero en ViX+.

Lee más de Aislinn Derbez aquí:

La reacción de Ashton Kutcher cuando Aislinn Derbez le declaró su amor en plena entrevista

Aislinn Derbez celebra compromiso de su hermana Michelle

Aislinn Derbez presume sus atributos desde la cama y sin brasier