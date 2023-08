Terence Crawford: “Me retiraré del boxeo antes de dejar que el boxeo me retire a mí”

Terence Crawford viene de conseguir el pasado sábado en Las Vegas, una de las mejores victorias de su carrera tras derrotar a Errol Spence Jr. en el noveno asalto de su emocionante combate.

Dicho triunfo encumbró a Crawford como el mejor boxeador libra por libra del mundo y amplió su récord a un perfecto 40-0, al tiempo que acabó con la racha de imbatibilidad de Spence.

Y ahora cuando está en boca de todos como campeón mundial unificado del peso welter habló con TMZ Sports de su posible retirada antes de que el propio deporte le obligue a retirarse una vez que la edad y los daños le alcancen.

“Estoy a punto de cumplir 36 años, así que no me veo continuando boxeando mucho tiempo más. Llevo mucho tiempo haciéndolo. Siempre he dicho que me retiraré del boxeo antes de dejar que el boxeo me retire a mí”, expuso.

Crawford mostró plena conciencia de que el tiempo y el daño acumulado por años en el boxeo eventualmente alcanzan a todos.

¿Retiro o pelea con Canelo?

El triunfo ante Errol Spence Jr. también asomó la posibilidad que Crawford retara al mexicano Canelo Álvarez, quien es de los mejores boxeadores de la actualidad.

Sin embargo el mismo Crawford se encargó de disipar esos rumores y dejar las cosas claras, afirmando que no le interesa una pelea con Canelo.

“Canelo no me interesa por el factor del tamaño. Está dos divisiones, tres, o incluso cuatro divisiones por encima de mí, porque ya no sabes en qué peso está peleando”, sostuvo.

Y comentó: “Canelo peleando en su peso no representa el tipo correcto de desafío que estoy buscando. Me han hecho esa pregunta muchas veces antes y siempre he tenido la misma respuesta. Estoy firme en mi postura”.

Después de dichas declaraciones, Crawford afirmó que el próximo reto en su carrera está muy alejado de ser Canelo.

