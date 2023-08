Carlos Adyan y su novio revelan el posible país donde harían su boda y los critican

El conductor de televisión Carlos Adyan el pasado 29 junio compartió en la red social de la camarita que su novio Carlos Quintanilla Sakar le pidió matrimonio mientras se encontraban de viaje en París, sin duda el momento sorprendió a más de uno, pues lo hizo en un lugar público y el hecho enterneció a los presentes y este le respondió que sí.

“Acepto ser feliz contigo @carlosquintanillas“, fue parte del mensaje que acompañó el tierno video colgado en Instagram.

A su vez, ambos están evaluando el país en el que les encantaría poder celebrar su boda, en compañía de sus seres queridos, y por el momento va ganando la Antigua Guatemala. Por ello, compartieron fotos del recorrido que realizaron en la nación, y sin duda se mantienen muy contentos.

“No puedo explicarles cómo estamos disfrutando este proceso de conseguir el lugar ideal para nuestra boda. Hoy estamos en Antigua Guatemala, un lugar mágico que sin duda ha valido la pena ver. Queremos que sea todo una experiencia. Gracias @estuardoreynaproduction por acompañarnos en este recorrido #LosLeo”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los internautas no dudaron en pronunciarse y como suele ser costumbre, las opiniones se encontraron un poco divididas y más cuando se trata de un tema de sexualidad, porque varios terminaron mostrando su desacuerdo en parte de los preparativos que se encuentran realizando.

“Ay, no por favor lárgate de mi país que aún conservan el respeto”, “Dios hizo un hombre y una mujer para unirse. Se acabó el respeto, la vergüenza y creer en Dios”, “Para qué ir a otro país si tienes el tuyo”, “Te dio fuerte la patería. Saliste del closet a 100 millas por hora”, “Sorry, pero qué pareja tan dispareja, él está muy viejo, para ti. No te cases porque tu matrimonio no durará, no te veo junto a ese señor”, “No deberías estar tan indeciso respecto en que lugar deben de casarse. Eso es lo de menos”, “Telemundo presenta!!! Una historia de amor, amor del bueno ‘Amor Pasivo'”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

