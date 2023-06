Carlos Adyan en medio de lágrimas habla de su compromiso con Carlos Quintanilla: “Estoy contento

Carlos Adyan habló en ‘En Casa con Telemundo’ sobre su compromiso con Carlos Quintanilla, el cual reveló recientemente a través de sus redes sociales. El momento de la propuesta llegó en París, mientras navegaban frente a la Torre Eiffel y las felicitaciones no han parado de llegar.

Tras la noticia, en el programa que Adyan conduce por supuesto que hablaron de la buena y nueva noticia y el protagonista de esta historia lo hizo con lágrimas de felicidad brotando de sus ojos.

“Fue un momento único. Ustedes vieron mis vacaciones en París que fue magnífico, un viaje en Europa maravilloso. Ya había pasado el compromiso, pero, sin embargo, quería tomarme mi tiempo para procesar todo porque obviamente es un cambio muy grande en mi vida, un cambio que estoy listo para dar, un cambio que me tomó muchísimo tiempo pensarlo, pero fue un cambio que me hace sentir pleno”, reveló con lágrimas en los ojos el joven presentador de Telemundo.

En sus palabras, un poco con la voz quebrada por la emoción, aseguró que está feliz, contento y se siente repleto.

“Lo pensé mucho y digo ‘lo pensé’ porque desde que yo entré a esta industria se mencionaba que un presentador tenía que mantener una imagen de ‘macho, el galán’ y yo así me siento: me siento macho, me siento galán, me siento feliz, me siento afortunado. Con decir esto yo no pido aceptación, más que nada pido respeto…”, expresó Adyan.

De la misma manera agradeció a su madre y su familia por el apoyo que siempre le han dado, pues ellos conocen su orientación sexual desde que tiene 18 años. Tras esto, reveló que junto a Carlos Quintanilla creen en las segundas oportunidades, pues ellos decidieron darse una hace algunos meses luego de haberlo intentado hace tiempo atrás.

El video de la propuesta causó sensación en redes sociales, donde muchas personas le han dejado a la pareja sus mejores deseos. Los famosos no se han quedado atrás y han escrito muchos mensajes para Carlos Adyan y Carlos Quintanilla.

