Chiquibaby reveló el motivo de su despido en Telemundo: “Hice mi propia investigación”

Stephanie Himonidis, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como ‘Chiquibaby‘, sostuvo un grato encuentro con Rodner Figueroa, donde hablaron frente a una cámara para que todo quedara documentado en ‘Cara a Cara’ y el tema de su salida de Telemundo fue uno de los puntos claves.

“El matutino de Telemundo siempre ha tenido sus altas y sus bajas, entonces obviamente me tocaron a mí varios cambios. El primero que me tocó yo agradecida de haber quedado en el equipo, así que siempre estás sabiendo que puede haber un cambio y cuando hay nuevos jefes siempre piensas que a lo mejor quedas o a lo mejor no. Yo tenía mis dudas, yo no estaba segura si me quedaba o no, pero tampoco es como cuando uno dice ‘me van a sacar seguro’, no lo tenía claro“, le comenzó diciendo al venezolano.

“Pero sí hubo un detalle muy importante que me dijo mucho y que fue muy público, que yo formaba parte de la transmisión para ir a Qatar. Era la única de la mañana que me habían permitido la gente de noticias ir con el equipo de deportes a hacer la cobertura… Yo estaba tan ilusionada con ese proyecto, con viajar a Qatar y de repente un mes antes, después de que ya había hecho la capacitación, que yo ya tenía mi boleto, que yo ya tenía todo listo para Qatar, que me dicen que no voy a poder ir. Como que en el momento no capté, pero dije ‘algo está pasando’“, añadió durante la entrevista.

La nueva conductora de ‘Siéntese quien pueda’ expresó que no dudó en querer averiguar lo que realmente había sucedido con su repentino despedido, pues en aquel momento se encontraba trabajando en el programa ‘Hoy Día’. Por ello, fue despejando dudas hasta encontrar una respuesta a su caso.

“Yo hice mi propia investigación y entonces hubo gente clave que me dio a entender quién había tomado la decisión. Lo primero que me dijeron fue que era por un asunto de dinero, pero yo dije ya los presupuestos están aprobados, yo ya tengo mi boleto… Entonces yo sabía que no había sido una situación de dinero y entonces ahí me di cuenta que a lo mejor yo no formaba parte del nuevo proyecto de la mañana”, finalizó.

Sigue leyendo:

· Confirmado: El nuevo proyecto de Adamari López será junto a Chiquibaby detrás del micrófono

· ¿Adamari López y Chiquibaby juntas en ‘Siéntese quien pueda’? La mexicana despeja las dudas

· ¡Oficial! Chiquibaby conducirá uno de los programas de Univision a meses de su salida de Telemundo