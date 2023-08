“Claro que perdió”: Ron DeSantis admite que Donald Trump fue derrotado en las elecciones de 2020

Ron DeSantis, gobernador de Florida y aspirante presidencial republicano, admitió recientemente que el expresidente Donald Trump perdió las elecciones llevadas a cabo en el año 2020 y que dieron como ganador al actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, un tópico que había evadido de forma frecuente en los últimos años. Así lo informó el portal de noticias NBC News.

En una entrevista ofrecida a la corresponsal Dasha Burns, de NBC News, DeSantis afirmó de forma tajante que Trump fue derrotado: “Claro que perdió. Joe Biden es el presidente”.

En principio, DeSantis había evadido responder claramente la pregunta a Burns, explicando que “Quien ponga su mano en la biblia el 20 de enero cada cuatro años es el ganador“, pero la corresponsal presionó al aspirante presidencial para que respondiera de forma clara.

No obstante, la posición de DeSantis al respecto de las elecciones del año 2020 había sido asomada en un acto político en Iowa el viernes pasado.

De acuerdo con información de NBC News, en dicho evento, el también gobernador de Florida desestimó las teorías que indicaban que las elecciones del año 2020 habían sido “robadas”.

“He dicho en muchas ocasiones que las elecciones son las que son. Y todas esas teorías que salieron al aire no probaron que fuera cierto (que fueron robadas). Pero también he dicho que si quieres llevar a cabo elecciones en las que la gente tenga confianza, no puedes cambiar las reglas en medio del juego”, dijo DeSantis.

A finales del mes de junio, Ron DeSantis se desligó totalmente de los sucesos del pasado 6 de enero de 2021, cuando manifestantes asediaron el Capitolio de EE.UU.

“No tengo nada que ver con lo que pasó ese día”, dijo el gobernador de Florida en otro acto de campaña a finales de junio en New Hampshire.

No obstante, las declaraciones de DeSantis, en este momento, se producen en un momento que muchos podrían considerar como oportuno: justo después de que el expresidente Trump fuera acusado de intentar intervenir en los resultados electorales de 2020 y de tratar de obstruir la certificación de los resultados electorales.

