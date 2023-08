Lele Pons exagera con la edición de fotos para presumir sus curvas en microbikini

La venezolana Lele Pons el pasado domingo sorprendió a sus más de 53 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, debido a las cuatro particulares imágenes que subió a la plataforma se muestran excesivamente editadas.

En la primera postal la modelo luce una cintura extremadamente pequeña, al tiempo que la presume con un traje de baño negro. La segunda también atrajo la atención de sus fanáticos porque el tamaño de su retaguardia fue incrementado de una manera exagerada, al tiempo que sus voluptuosos pechos también sufrieron una drástica transformación.

“Cuando me preguntan si edito mis fotos“, fue el mensaje que acompañó las fotos.

Aquellos que siguen el contenido de Lele saben que en muchas ocasiones busca la forma de hacerlos reír, mientras que su esposo Guaynaa también forma parte de las fotos o divertidos audiovisuales que hacen público. Por ello, este fin de semana modificó sus imágenes para responder a aquellos que le preguntan que si sus postales son sometidas a un proceso de edición.

Sin embargo, Pons en diversas ocasiones ha demostrado lo bien que se siente con su cuerpo y en diversas oportunidades muestra sus celulitis, debido a que se acepta tal cual es y muchos la han aplaudido por ese motivo, por lo que termina evitando ocultarlas porque no la avergüenza.

“Lo que más me gusta de Lele es lo natural de sus fotos”, “Cuando me haga la lipo no diré nada, pero habrá señales”, “Creo que al cirujano llamado edición le faltó más curva”, “Aquí no se ha movido nada”, “Siempre natural, no plastic”, “No se nota, hay mucha gente que miente… Yo también”, “Siempre natural, nunca innatural”, “Conozco a más de una así naturalita”, “Algún día me pondré así y voy a forrar de billete a toda mi familia”, “Nunca editada, yo te veo muy natural”, “Gran imagen para las niñas que probablemente admiran a ti, vergüenza”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

