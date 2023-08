MLB: Tim Anderson además del nocaut se llevó la mayor cantidad de juegos de suspensión por la pelea con José Ramírez

La pelea entre el tercera base de los Cleveland Guardians, José Ramírez y el campocorto de los Chicago White Sox, Tim Anderson, tuvo sus consecuencias y la Major League Baseball (MLB) dio a conocer las suspenciones a los ocho involucrados en el incidente del juego del sábado en el Progressive Field de Cleveland.

El Vicepresidente Senior de Operaciones en el Terreno de MLB, Michael Hill, fue el encargado de anunciar los seis juegos de suspensión para Anderson. Mientras que el dominicano Ramírez recibió tres juegos y el cerrador de los Guardians Emmanuel Clase un juego por sus participación en la pelea que limpio las bancas en la sexta entrada.

Además, recibieron su suspención de un compromiso los managers Pedro Grifol y Terry Francona, así como el entrenador de los Guardianes, Mike Sarbaugh.

Las suspensiones de Anderson y Ramírez se encuentran en suspenso, pues ambos peloteros apelaron la decisión de las Grandes Ligas. Por su parte, Grifol, Francona y Clase cumplirán sus suspensiones el lunes mientras que Sarbaugh cumplirá la suya el martes.

Todos los involucrados recibieron multas económicas, que no fueron divulgadas. Y también fueron multados el abridor de los White Sox, Michael Kopech, y el venezolano de los Guardians, Gabriel Arias.

José Ramírez y Tim Anderson protagonizaron pelea en Cleveland. Crédito: Ron Schwane | Getty Images

Ramírez llamó “irrespetuoso” a Anderson

El dominicano Ramírez habló tras el juego y explicó desde su punto de vista, qué llevó a que los ánimos se caldearan de esa manera.

“Yo entiendo que él (Tim Anderson) no está respetando el juego, no desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado. Yo mismo le he hablado, le he dicho que no puede hacer eso porque puede lesionar a un muchacho. Aquí todo el mundo anda detrás de un futuro, tiene familia a quien mantener y es algo que hay que cuidarse y yo entendía que lo que él hizo no está bien”, indicó.

Tim Anderson se llevó tremendo golpe. Crédito: Ron Schwane | Getty Images

Y reveló: “Él (Anderson) viene haciendo eso desde hace tiempo. Yo estoy cubriendo a mi equipo, a los muchachos jóvenes, tengo que protegerlos. Yo no andaba en son de buscar problemas, eso no fue mi punto, pelear, sino que ya él me invitó a pelear, así que vamos a hacerlo”.

Según el propio Ramírez, esta es la primera expulsión en su carrera en MLB: “Para mi buscar problemas no es una opción, simplemente quiero jugar el juego que amo y divertirme“.

Seguir leyendo: