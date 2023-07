Anuel AA comparte foto tomado de la mano con su novia y los internautas dicen que es un “travesti”

El cantante Anuel AA compartió el pasado sábado una galería de fotos con un largo mensaje que parece estar dirigida a dos personas en particular. A su vez, la publicación fue realizada luego que Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine subieran algunas fotos juntos donde el rapero menciona que “solo falta el embarazo”.

Posteriormente, el boricua quiso compartir diversas postales y en la número cinco confirmó su relación sentimental con la venezolana Laury Saavedra, y desde el momento en el que él dejó ver el rostro de la mujer, pues no ha dejado de ser motivo de burlas en las redes sociales.

“Y cantantes que no se sacan mi b**** de la boca, pónganse a hacer música cabr**a y dejen de buscar controversia con mi nombre porque yo hago las 2 y ustedes nama’ hacen una. Lo que hacen es buscar controversia con mi nombre pa’ que hablen uno o dos días de ustedes, y el tercero tienen que venir a mencionarme otra vez porque si no se olvidan de ustedes y tato’ chévere en ese plan de IG y TikTok”, fue parte del extenso mensaje que compartió.

Los comentarios negativos hacia la joven estuvieron a la orden del día porque siguen insistiendo en que sus expresiones en el rostro no son de una mujer completamente, al tiempo que algunos se han tomado el atrevimiento de decir que se trataría de un hombre, la nueva pareja del reguetonero.

“Palabras hermosas, que vienen de un hombre que le da golpe a las mujeres”, “No puede ver que Yailin suba algo”, “Y el travesti ya no lo subes”, “Solo de espalda y agachando la cabeza muestras al travesti. Porque no hay cámara qué aguante mana”, “Yailin es mujer, la nueva no se sabe, parece un hombre”, “El travesti calza con Anuel él le presta sus tenis”, “Estoy equivocada o ¿Es un trans la novia de Anuel AA?“, “Parece travesti”, “Pero Anuel por Dios @6ix9ine solo puso que falta el embarazo no hablaron de ti mi hijo ta dolido el hombre”, “Así es como la gente la llama, aunque parece un hombre”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Yailin ‘la más viral’, ex de Anuel AA, baila twerking mientras sus amigas le tocan sus atributos

· Don Omar elogia a Anuel AA tras grabar un tema juntos y enciende las redes: “Se me cayó un ídolo”

· Novia de Anuel AA enfrenta fuertes críticas y los internautas dicen que parece un “hombre”