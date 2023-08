Dominicano José Ramírez sobre polémica con Tim Anderson: “Intenté disculparme con él pero no he recibido respuesta”

El antesalista de Cleveland Guardians, José Ramírez, expuso este martes un comunicado donde aseguró sentirse arrepentido de su pelea con Tim Anderson e indicando que ha intentado hacer las pases con el jugador de Chicago White Sox pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

En el texto, difundido por Ramírez y replicado por el periodista Héctor Gómez, explicó que espera resolver sus diferencias con Anderson y que para ello lo ha contactado en varias ocasiones pero continúa sin disposición al diálogo el shortstop.

“He estado tratando de comunicarme con él directamente y disculparme, pero no he recibido una respuesta”, expresó Ramírez.

De igual forma Ramírez también tuvo espacio para decir que cree que Anderson es un muy buen jugador de béisbol y que nunca buscó causar problemas ni con él ni con ningún otro rival.

“Quiero reiterar las disculpas por mi comportamiento y como siempre mi objetivo es ayudar a mi equipo a ganar y llegar a la postemporada”, añadió.

El impacto de la pelea entre Ramírez y Anderson ya tuvo sus consecuencias luego que se conociera que MLB decidió sancionar a ambos con tres y seis partidos respectivamente.

Sin embargo, hasta el momento de esta nota el único que ha evitado hablar de la situación ha sido Anderson aunque en redes sociales habló sobre la depresión que lleva en su vida.

