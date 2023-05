Ana Brenda Contreras: Mi perrita me salvó de la depresión

A tres años de haberse iniciado la pandemia por Covid-19, Ana Brenda Contreras recuerda cómo su mascota llegó en el momento preciso para ayudarla a estar lo más tranquila posible sabiendo que tenía que permanecer aislada en su casa.

A través de su cuenta de TikTok, la actriz reveló que cayó en una fuerte depresión, no solamente por el hecho de no poderse salir a ningún nado durante la contingencia, sino por recordar la muerte de su padre, ocurrida en octubre del 2017.

“Me entró una depresión brutal por el duelo de mi papá, por la contingencia y por mi vida en general, no le encontraba sentido. De repente veo en internet a esta cosa divina sin patitas que era difícil que encontrara un hogar y supe que tenía que ser mía. De no haber sido por ella mi experiencia en la pandemia hubiera sido totalmente diferente, definitivamente ella me salvó de esa depresión”, dijo Ana Brenda.

Asimismo, la actriz reconoció que la discapacidad física que tiene su perrita ha hecho la conexión entre ambas aun más especial, pues ella le ha enseñado a disfrutar de la vida a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el camino.

