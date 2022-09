La prensa cuestiona a Ana Brenda Contreras ahora que se ha filtrado que dizque Fernando Colunga puso condiciones para trabajar con ella

Ana Brenda Contreras evita opinar sobre los rumores que aseguran que Fernando Colunga puso algunas condiciones para trabajar con ella en “El Conde: Amor y Honor”, producción de Telemundo, pues se dice que el actor de 56 años de telenovelas indicaba que la actriz luce mucho más joven y eso podría afectar su imagen.

“Pues que luzco muy joven ¡qué padre! Me siento muy bien, es un cumplido”.

“No sé, la verdad. Me están pregunte y pregunte eso. La verdad es que a mí no me pregunten, si dicen que alguien dijo algo, pregúntenle a esa persona si lo dijo o no, yo no voy a pensar nada de algo que no sé si es verdad”, dice la actriz de 35 años.

Ana Brenda anuncia el estreno de la serie “Toda la Sangre”, que estrena el 15 de septiembre (Starzplay) en México y (Pantaya) en Estados Unidos, y donde se reencuentra con Aaron Díaz, luego de 12 años de haber trabajado juntos.

“¡Increíble! Hemos trabajado juntos ya como tres veces, siempre el ajustarte con un compañero que no conoces toma su tiempo y, a veces, desgraciadamente en esta carrera no tenemos el tiempo de hacer eso”.

“Y cuando ya conoces a alguien es padrísimo porque dices ‘sé por donde va’. Nos entendemos, nos vemos a los ojos, tenemos una complicidad, tenemos química y se agradece mucho, además de que es un caballero y que lo quiero muchísimo”. View this post on Instagram A post shared by AnaBrenda (@anabreco)

La actriz estadounidense quiso tener un gran cambio para encarnar a “Edith Mondragón”, una mujer policía que dará un toque especial a la historia basada en la novela de Bernando Esquinca.

“Quise tomármelo muy en serio y me puse a hacer pesas. Dije ‘quiero verme como más fuerte, más dura’, tener otra corporalidad, el manejo de armas obviamente; me entrevisté con mujeres policías, de todo, te agarras de donde puedes”.

“Es una mujer policía que no deja de tener sus situaciones de mujer, que son inevitables de nuestro género y eso es muy interesante“.

