Descubre los sorprendentes beneficios digestivos del yogur: tu nuevo impulso nutricional

Consumido por muchas personas y recomendado por nutricionistas el yogur es un alimento fuente de minerales, entre ellas el calcio y de vitaminas como A, E, D y algunas del grupo B, que tiene grandes aportes para la salud.

El yogur contiene bacterias vivas, como las Bifidobacterias y Lactobacilos que ayudan a cuidar la salud del sistema digestivo, por lo que se dice que es un probiótico natural. Este alimento tiene una textura y un sabor característico, es rico en ácido láctico debido al proceso de fermentación de la leche a través del cultivo de bacterias se encarga de fermentar la lactosa, es decir, el azúcar natural de la leche.

El yogur es fuente de nutrientes

Al revisar el valor nutricional de 100 gramos de yogur encontramos que contiene 13.8 gramos de carbohidratos, no tiene fibra, 4.93 gramos de proteína, 66 miligramos de sodio, 5 miligramos de colesterol, 1.25 gramos de grasa y 79.00 gramos de agua.

Además, 100 gramos de yogur aportan 86 calorías, lo que representa el 4% del total diario necesario. Este alimento considerado un probiótico natural contiene Vitamina A (43 mg) o Vitamina B-9 (11 mg).

El consumo de yogur se asocia a beneficios al organismo

Uno de los principales beneficios de consumir yogur con regularidad es que favorece la flora bacteriana intestinal, se le asocia a combatir enfermedades como síndrome de intestino irritable, cáncer de colon, estreñimiento, úlcera estomacal y duodenal, colitis, enteritis, gastritis y disentería, entre otras, indica un estudio del portal especializado en bienestar, nutrición y salud Tua Saude.

Otro de los beneficios asociados al consumo de yogur es que las bacterias que contiene hacen una predigestión de las proteínas permitiendo una mejor digestibilidad, lo que ayuda a mejorar el tránsito intestinal.

También ayuda a combatir la fermentación de los alimentos, lo que disminuye los gases, irritaciones, inflamaciones e infecciones intestinales.

Es rico en calcio y fósforo lo que contribuye a la prevención de la osteopenia, osteoporosis. También ayuda al aumento de la masa muscular, por ser fuente de proteínas.

Por aportar vitaminas del complejo B a nuestro organismo que es importante para la salud mental, se asocia el consumo de yogur con mejoras en la memoria, el aprendizaje y los procesos cognitivos. La evidencia científica indica que el consumo de probióticos ayuda a mantener la salud mental.

Otros beneficios que se le atribuyen al consumo de yogur es que aumenta las defensas del organismo, por ser rico en minerales como zinc y selenio. Disminuyen el riesgo de sufrir enfermedades como gripe o resfriados por contener probióticos, que ayudan a regular y activar las células del sistema inmune.

También se le relaciona con mejoras en la salud cardíaca, ya que favorece la disminución del colesterol y ayudando a controlar la presión arterial, por ser rico en potasio, un mineral que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y disminuir la tensión.

¿Cómo consumir yogur?

El yogur refuerza el sistema inmunológico y le hace bien a tu sistema digestivo. Crédito: Pexels

La mayoría de los estudios destacan las propiedades del yogur natural, por la preferiblemente se recomienda consumirlo sin azúcar. Se recomienda comerlo con frutas, frutos secos, chocolate negro y otros alimentos que aporten dulzor.

Todos los especialistas recomiendan una dieta equilibrada y no abusar del consumo de cualquier alimento. La recomendación es no consumir más de dos yogures para no afectar nuestra flora bacteriana.

