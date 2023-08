“El Chapo” acusa que en prisión Supermax violan sus derechos al retener documentación sobre testigos y su sentencia

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera envió una carta al juez Brian Cogan donde se queja de presuntas violaciones a sus derechos, pues no ha tenido acceso a documentos judiciales entregados por su abogada Mariel Colón.

“Me dirijo a usted para manifestarle lo siguiente: el día 20 de junio me visitó mi abogada Mariel Colón y me traía copias relacionadas a la moción 2255 y no le permitieron que las introdujera a la sala de visita, para que yo las leyera, que porque estaban escritas en español, señor juez”, se quejó Guzmán Loera.

El narcotraficante afirma que había pedido a su abogada Colón que le entregara en español los documentos, pero hasta ahora no los ha recibido, a pesar de que fueron entregados en la prisión.

“Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español; que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, acusó. “Hace escasos 4 años llegue a este lugar mi abogada depositó un diccionario y hace alrededor de 2 años que mi abogada me depositó transcripciones de los testigos del juicio y hasta el día de hoy no me han entregado nada”.

Por ello pide al juez Cogan que ordene “a quien corresponda” que le entreguen “dichos documentos”.

La carta fue traducida al inglés por Rosa Olivera, bajo las reglas del sistema judicial de EE.UU.

La moción a la que se refiere Guzmán Loera es sobre el Título 28, Sección 2225 del Código de los EE.UU. sobre la cual los fiscales respondieron el 21 de julio pasado, pidiendo al juez Cogan rechazar la petición del narcotraficante.

Entre las posturas de los fiscales es que la petición de Guzmán Loera “reitera argumentos previamente expuestos” ante la Corte de Distrito Este y ante la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, así como en la moción previa sobre su sentencia.

El juez Brian Cogan deberá decidir sobre la moción de “El Chapo” sobre los documentos y sobre la postura de los fiscales y la sentencia.

