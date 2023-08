Hombre de Utah que amenazó de muerte a Joe Biden falleció durante un tiroteo con agentes del FBI

Un hombre de la ciudad de Provo, ubicada en el estado de Utah, murió este miércoles en un tiroteo con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Aunque su identidad aún no ha sido revelada, información reseñada por el diario The New York Times indicó que el fallecido había amenazado de muerte al presidente Joe Biden antes del enfrentamiento.

El tiroteo ocurrió horas antes de que el presidente Biden hiciera acto de presencia para dar un discurso público en Salt Lake City.

Documentos judiciales reseñados por The New York Times indicaron que el hombre había hecho amenazas no solo contra Biden, sino que también había amenazado de muerte a Alvin L. Bragg, fiscal de distrito de Manhattan.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:15 AM de este miércoles en Provo, cuando agentes especiales del FBI intentaban ejecutar órdenes de búsqueda y arresto en una residencia de la ciudad.

El FBI actualmente está investigando lo ocurrido, de acuerdo con un comunicado público sobre el suceso.

Los registros de la corte indican que el hombre de Provo enfrentaba un cargo por amenazas interestatales, otro por amenazas en contra del presidente y otro por amenazar con retaliaciones a oficiales y autoridades federales. The New York Times pudo cotejar esta información al revisar un archivo criminal introducido este martes en una Corte de Distrito de Salt Lake City.

Aparentemente, el sospechoso fallecido habría hecho comentarios amenazantes en la plataforma Facebook. En una publicación hecha el 19 de septiembre de 2022, el hombre escribió que “es hora de un asesinato presidencial o dos. Primero Joe, después Kamala”, según reseñó The New York Times.

En otra publicación en línea, el sospechoso amenazó al fiscal Bragg de forma explícita, diciendo que quería “pararse frente a Bragg y hacerle un lindo agujero en su frente con mi nueve milímetros y ver como se retuerce mientras la sangre sale del agujero y su vida se desvanece hacia el infierno“.

De acuerdo con el Código 18 de Estados Unidos, amenazar al presidente de Estados Unidos es un crimen federal que puede conllevar hasta a cinco años de prisión.

