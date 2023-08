Ninel Conde conduce ‘El Gordo y La Flaca’ y la audiencia dice que ya se parece a Lyn May

El pasado martes la mexicana Ninel Conde asistió al programa ‘El Gordo y La Flaca‘ para cubrir a la presentadora Lili Estefan, quien está por segunda semana consecutiva de vacaciones. La actriz realizó una entrada triunfal en el espacio de entretenimiento que lleva los pormenores a aquellos que se mantienen atentos a los temas que están en tendencia.

Además, Raúl de Molina no perdió la oportunidad de presentarla por todo lo alto, así como también le agradeció que lo acompañara mientras su compañera Lili está de viaje por República Dominicana descansando.

Ninel sorprendió a la audiencia con un look arrebatador, y es que llevó unos voluminosos rulos, y un ceñido vestido a su esbelta y tonificada figura, al tiempo que el escote marcó la diferencia porque se pudieron apreciar sus voluptuosos pechos y también su retaguardia.

La actriz mexicana Ninel Conde a sus 34 años en 2010. / Foto: Mezcalent.

Con el transcurrir del tiempo, la cantante ha sido fuertemente criticada por los retoques estéticos que decide realizarse en el rostro, siendo así como algunos consideran que para la fecha está completamente cambiada y en esta ocasión fue comparada con Lyn May, actriz y vedette.

Tras su visita a uno de los estudios de Univision, los internautas no se detuvieron y de manera inmediata comenzaron a opinar sobre sus facciones en el rostro, debido a que varios creen que cuando era joven lucía hermosa a diferencia de como se ve en la actualidad.

La cantante Ninel Conde posa frente a la cámara en el año 2006. / Foto: Mezcalent.

“Cuerpazo, pero la cara no no no!!! Parece un hombre ¿Por qué se dañó la cara así?”, “Ninel está muy guapa, pero el programa está muy aburrido”, “Lyn May será que no se ven como se deforman!! Una mujer que era tan hermosa”, “¿Qué le pasó a su cara?“, “Vamos a ser más serio, no es la misma Ninel que uno conoció, la que inicio era más bonita que la actual”, “Y vendrán cosas peores… presentarle como UNA GRAN DIVA”, “Muy linda, pero no me digan que por ese cuerpo no paso un bisturí”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

