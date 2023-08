Scarlet Gruber enfrenta la violencia de ser Gloria Trevi en la serie biográfica de ViX +

Scarlet Gruber encarna a Gloria Trevi en la etapa adulta de su bioserie “Ellas Soy Yo, Gloria Trevi” en ViX, que llega este viernes a la plataforma digital, y explica que tuvo que sacar mucha fortaleza para poder grabar cada escena, pues a pesar de que la misma cantante ya se lo había advertido, se sorprendió del contenido de la historia.

“Ella (Gloria Trevi) me dijo ‘¡vas a tener que ser muy fuerte!’ y en ese momento yo dije ‘bueno, sí voy a tener que ser fuerte, es un personaje retador’, pero no me imaginé lo fuerte que iba a tener que ser. Enfrentarme al nivel de violencia, de abuso, que ella vivió día con día, me llevó a admirar su manera de seguir adelante, entonces yo siento que me he transformado como persona”.

“Como dijo Carla -Estrada-, aquí todos tenemos un ‘antes’ y un ‘después’, y me siento muy afortunada de poder haber interpretado a este personaje que me transformó como mujer”.

Scarlet Gruber y Regina Valverde interpretan a Gloria Trevi en la serie “Ellas Soy Yo” de ViX +, producción de Carla Estrada. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Scarlet anuncia junto con Jorge Poza el estreno de la serie sobre la vida de la cantante de “Zapatos Viejos” el próximo 11 de agosto, donde comparten la forma en que construyeron su personaje. Mientras la venezolana estudió cada movimiento de Gloria viendo material de ella, Jorge, quien interpreta a Sergio Andrade, por su lado no hizo ningún trabajo de investigación.

“Me dediqué a ver todas sus entrevistas, conciertos, sus características, cómo hablaba, cómo se movía, para mí fue un trabajo actoral riquísimo, pero además, siento que estoy interpretando a dos personajes; está Gloria que explota en el escenario con toda la energía y está Gloria en su intimidad, es una Gloria que pocos conocemos y que les vamos a ayudar a conocer”.

“La construcción de este personaje que se hace llamar ‘César Santiago’ fue una construcción muy estructurada, bajo guión, bajo texto, bajo dirección, hice una mancuerna muy allegada con Carla para poder construir este personaje.

“Sí fue complejo porque toda la historia, día con día, fueron ocho meses de grabación, en donde todos los días se requerían todas las herramientas emocionales y profesionales para sacar el día adelante”.

Por su parte, Carla Estrada recuerda como Gloria Trevi la eligió para ser la encargada de contar su vida en la pantalla.

“Me dijo (Gloria) ‘si algún día yo me atreviera a hacer mi historia, me gustaría que fueras tú’, y fue así”.

