“Hoy serían $5 mil millones de dólares”: Magic Johnson reveló por qué perdió el negocio de su vida

La leyenda y emblema de la NBA, Earvin “Magic” Johnson dio a conocer un error que cometió en 1979 cuando aún era una joven promesa y dejó escapar el mejor negocio de su vida.

En 1979 los Angeles Lakers fueron los encargados de elegirlo en primer lugar del Draft para dar comienzo a una historia que cerró a mediados de los 90 con cinco anillos de campeón. Johnson de 63 años, ahora tiene una fortuna en su cuenta bancaria pero aún se lamenta de los hechos de su juventud.

Magic recordó en el podcast All The Smoke el error que cometió cuando era una figura del equipo de la Universidad Estatal de Míchigan y varias compañías se desesperaban por contar con él.

“Bueno, yo había ganado recientemente el campeonato nacional universitario, contra Larry Bird, y tres empresas vinieron: Converse, Adidas y Nike“, comenzó contando.

Para ese momento Nike no era la reconocida marca que es hoy, por esto el ofrecimiento no convencía mucho a Magic. “Converse me ofreció la mayor cantidad de dinero. Entonces, cuando creces siendo pobre, tomas el dinero”, confesó con algo de arrepentimiento.

“Después vino Pgil Knight (CEO de Nike) y me dijo: ‘Oye, no puedo ofrecerte el mismo dinero que ellos, pero puedo ofrecerte acciones’”.

“¡Yo no sabía nada al respecto! Y mi familia tampoco venía de un pasado con dinero. Eso es algo que nos perjudicó algunas veces, cuando no tienes dinero, no sabes… Yo no sabía ni lo que eran las acciones en ese momento. Entonces rechacé las acciones”, se lamentó. Cuando le preguntaron cuánto valdrían hoy aquellas acciones, dejó a todos estupefactos: ”5 mil millones de dólares”, sentenció.

En la actualidad Johnson recuerda con humor la situación, ya que no tiene problemas de dinero y su exitosa carrera le ha permitido ganar cientos de millones de dólares. Pero, nunca tuvo ante sus narices un negocio tan lucrativo y sencillo como ese.

Magic Johnson un hombre de negocios

Johnson ahora es un hombre de negocios e incluso forma parte de un grupo de propietarios que, entre otras adquisiciones, compró en abril los Washington Commanders de la NFL por $6,050 millones de dólares.

Además, es dueño de acciones minoritarias de los Dodgers de Los Ángeles del béisbol de las Grandes Ligas; Los Ángeles FC de la MLS y Los Ángeles Sparks, de la WNBA.

Se le reconoce como un adinerado empresario especializado en entretenimiento, comercios minoristas y las bienes raíces. Ingresó como propietario de equipos en 1994, cuando el dueño de los Lakers, Jerry Buss, vendió acciones a Johnson.

