Abogado experto en casos de lotería recomienda a ganador de los $1,580 millones del Mega Millions en Florida a que se mude de la zona

Un abogado experto en casos de lotería le recomendó al ganador de los $1,580 millones del Mega Millions en Florida que se mude de la ciudad de Neptune Beach, donde se compró el boleto, si es que en efecto reside en la zona.

A juicio de Walt Blenner, por tratarse de una ciudad pequeña con poco más de 7,000 habitantes, es más fácil que los vecinos ubiquen al ganador, lo que no es beneficioso para el afortunado, principalmente en términos de seguridad.

“Tú no te tienes que ir a París o abandonar el país; te puedes relocalizar en otra parte de la región“, indicó a The U.S. Sun.

“Regla número uno: junta todo, redime el tiquete y desaparece“, aconsejó.

Otra recomendación del abogado para el nuevo afortunado o afortunada es espabilarse y proceder rápidamente para proteger su ganancia.

Blenner se refiere a la selección de un equipo de abogados y asesores financieros que lo ayuden a hacer un manejo efectivo del dinero.

“El ganador no debe esperar para reclamar el dinero“, añadió.

“Mientras más ellos esperan, más personas empiezan a tratar de juntar las piezas e interiorizar que hay un ganador entre ellos”, abundó.

En Florida, por ley, los ganadores de premios de lotería de $250,000 o más deben revelar su identidad 90 días después de haber reclamado el premio.

El estatuto fue aprobado el año pasado por la legislatura estatal precisamente para garantizar mayor seguridad a los ganadores de premios mayores de lotería.

Este término de tiempo también implica que la información sobre el ganador o ganadora del máximo premio en la historia del Mega Millions podría tomar mucho más en revelarse en comparación con los estados en los que no aplica esta restricción de identidad.

Las reglas de la lotería en Florida establecen que ganadores de premios mayores tienen un periodo máximo de 180 días para reclamar el dinero ante las oficinas de la entidad en Tallahassee.

En caso de que el afortunado prefiera la opción de desembolso en un solo pago en efectivo, el tiempo de reclamación se reduce a 60 días.

El valor estimado en efectivo del premio sorteado esta semana es de $783.3 millones.

Los números ganadores de la tirada del 8 de agosto fueron: 13,19,20,32,33, y el Mega Ball, 14.

El tiquete fue comprado en un supermercado Publix localizado en el 630 de Atlantic Blvd.

