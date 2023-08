Irina Baeva habla sobre su boda con Gabriel Soto: “A ustedes les urge más que a nosotros”

Irina Baeva explica que su objetivo ha sido lograr una carrera exitosa a base de trabajo y mostrando su talento, pues ella no ve mérito en conseguir la fama a base de escándalos. “Al día de hoy todas las cosas que he vivido a mis 30 años, agradezco todas y cada una de ellas porque me han hecho ser la persona que soy”.

“Yo creo que todo siempre se tiene que soportar con el talento, ahora sí que yo sí trato de separar mucho, a pesar de que los dos, tanto Gabriel (Soto) como yo somos personas públicas y hay muchos ‘dimes y diretes’ alrededor siempre, ya lo sabemos, pero finalmente yo nunca jamás en mi vida me gustaría basar mi carrera en mi vida personal”.

La actriz de origen ruso también agregó: “Yo siempre y así lo he sido siempre, siempre seré así. Siempre voy a buscar más oportunidades, más cosas interesantes para mí en mi carrera como el siguiente paso, eso siempre será la prioridad número uno, más que estar buscando otras cosas a base de las cuales puedas despuntar o seguir creciendo”.

Irina explica la razón por la que su novio Gabriel Soto no pudo acompañarla en la presentación de la telenovela “Nadie Como Tú” (TelevisaUnivision), que llegará a las pantallas mexicanas a partir del 14 de agosto.

“Está grabando y justo le tocó grabar en el momento. Yo quería que viera el trailer para que viera algo de lo que yo he hecho, lo que he trabajado porque la verdad sí ha sido un proyecto difícil en el sentido de que como él está grabando y yo estoy grabando, pues sí nos hemos visto poco, pero compartimos las historias”.

Aunque no quiso dar detalles sobre sus planes de boda con el actor mexicano, Irina afirma que lo harán en su momento.

“Por ahí va a suceder en algún momento, yo creo que les urge más a ustedes que a nosotros”. A la actriz rusa sí le interesaría ser la nueva Aventurera y no da importancia a las críticas que ha recibido por haber sido nombrada por Juan Osorio como una opción, pues la gente propone que sea una mexicana quien la interprete.

“El día que yo reciba la invitación haré casting como cualquier otra actriz y siempre pondré todo mi esfuerzo. Sería un honor para mí interpretar un personaje tan icónico.

“Ahora sí que las críticas, inclusive todavía ni estoy ahí y ya se criticó. Ya sabemos que si no quieres que te critiquen pues no hagas ni digas nada. Finalmente siempre va a haber, Uno no puede detenerse por la vida a escuchar todas las críticas que hay alrededor de uno porque si no, no estaríamos donde estamos y no haríamos lo que estamos haciendo”.

