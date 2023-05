Gabriel Soto le hace promesa a Irina Baeva

Pese a todas las críticas y rumores a los que se han enfrentado, Gabriel Soto e Irina Baeva demuestran que su relación amorosa es cada vez más fuerte y como evidencia de ello están las bellas palabras que él le dedicó en un programa de YouTube.

La pareja fue invitada a “Pinky Promise”, en donde además de participar en todas las dinámicas, dieron fe de que su amor crece cada vez más y están convencidos que desean pasar el resto de su vida juntos sin importar lo que pase.

“Hoy te hago la promesa de volverte todos los días la mujer más feliz del mundo y darte todo mi amor y comprensión. Gracias por enseñarme tantas cosas, por querer tanto a mis hijas y por ser la mujer que eres”, le dijo Gabriel a Irina.

Por su parte, la rusa no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas y le agradeció por el tiempo que han pasado juntos, por regalarle a una familia mexicana y por mostrarle su apoyo en los momentos difíciles que ha enfrentado a lo largo de su relación.

Irina Baeva: “Gabriel Soto y yo ‘nunca tuvimos una crisis’”

Desde hace semanas tanto Gabriel Soto como Irina Baeva se desviven diciendo que entre ellos todo está bien y que su compromiso sigue vigente. Y aunque en un inicio ambos desmentían los rumores, esta ya no es una estrategia a seguir.

“Nosotros estamos perfectamente bien, como seguramente todos ustedes lo pudieron ver… Creo que fue más un tema de medios de comunicación, disculpen chicos que les eche la ‘bolita, pero finalmente trataron de hacer una nota donde nunca nota hubo. Nunca nos separamos, nunca terminamos la relación, nunca tuvimos ninguna crisis, ningún problema; simplemente nos separamos por cuestión de trabajo”, dijo la actriz y villana de telenovelas.

La rusa también fue contundente en su momento al decir: “Ya estamos en una etapa que no tenemos que comprobarle absolutamente nada a nadie ni demostrarle nada a nadie. Realmente si ustedes quieren creer que estamos bien ¡venga, qué bueno!, ¡muchas gracias! y si quieren creer que no lo estamos ¡venga!, ¡no pasa nada realmente! Eso no cambia las cosas”.

