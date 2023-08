Ex de Rey Grupero, Cynthia Klitbo, reapareció desde la cama de un hospital tras operación de emergencia

Luego de haber estado ausente en sus redes sociales por varios días, la ex novia de Rey Grupero, Cynthia Klitbo reapareció desde la cama de un hospital, provocando la preocupación de sus miles de seguidores.

A través de un par de videos publicados en su cuenta de Instagram, la actriz reveló que tuvo que someterse a una cirugía debido a que desde hace unos meses sufría de severos problemas gastrointestinales que le empezaron a inquietar.

“Llevaba más de tres meses grave del estómago y ya que me hice estudios hoy por fin me quitaron unos pólipos que tenía en el intestino. Los van a revisar para asegurarse de que no sea nada malo, pero gracias a Dios caí en manos de una excelente doctora y, como se actuó rápido, afortunadamente no resultó algo más grave”, dijo Cynthia.

En otros temas, la artista solicitó a sus fans que se unan a ella para una recaudación de fondos en favor de la primera actriz Rosita Pelayo, quien recientemente dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de colon y necesita operarse para remover el tumor.

