Cynthia Klitbo reacciona a ruptura de Niurka y Juan Vidal

Hace unos días Niurka Marcos dio a conocer lo que algunos veían venir: el fin de su relación con Juan Vidal luego de que lucían muy felices desde que se conocieron durante su participación en ‘La Casa de los Famosos 2’ y hasta habían anunciado su compromiso.

Los rumores de ruptura iniciaron cuando sus fans se percataron de que la cubana ya no seguía en Instagram a Vidal, sin embargo, ahora fue la misma Niurka quien reconoció ante la prensa que no había tantas cosas en común.

Asimismo, confesó que no se trató de ninguna infidelidad sino que considera que no es una persona que pueda tener una relación estable con nadie.

“Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para la relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una m**rda conmigo. Lo fue con Cynthia (Klitbo), lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”, aseguró Niurka.

En palabras de la vedette, Juan Vidal es una persona muy tóxica, hasta lo llamó “narcisista” y “hueco”.

“Simplemente Juan Vidal tiene un problema de narcisismo grave, que no ve más allá de su físico. Yo creo que no estoy hablando mal de Juan Vidal, yo creo que estoy diciendo una realidad que es triste, de un hombre que vive de la apariencia totalmente”, señaló.

Eso sí, Niurka recalcó que se encuentra triste por la culminación de su noviazgo con Juan y que, pese a las advertencias que escuchó sobre el famoso, ella si tenía fé en que funcionaran las cosas.

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera, pero hueco por dentro. No hubo infidelidad porque a mí esas mamad*s no me molestan”

Niurka Marcos