New York Mets reciben buenas noticias: Resonancia magnética de Francisco Lindo no es grave y podrá regresar a los diamantes

Los New York Mets activaron sus alarmas esta semana luego de confirmarse que el beisbolista Francisco Lindor estaba presentado un fuerte dolor en el costado derecho, motivo que lo dejó fuera de la alineación del equipo para el partido de este viernes y estuvo en la banca como una manera de la organización para evitar que sufra una lesión mayor.

La buena noticia es que el manager de los Mets, Buck Showalter, informó que el campocorto estelar del equipo recibió “bastante buenas noticias” por parte del cuerpo médico tras someterse a una resonancia magnética para determinar el motivo de los dolores que venía presentando; asimismo detalló que podrá estar de regreso a los diamantes muy pronto, aunque todavía desea mantenerlo un par de días en el banco para prevenir cualquier detalle.

Esta información la dio a conocer el portal MLB.com, quienes conversaron con el manager de la organización de la ‘Gran Manzana’ sobre la actualidad de algunos de sus jugadores que estuvieron alejados del diamante esta última semana.

Lindor realizó swings en una caja de bateo interna durante la mañana de este sábado y se espera que pueda volver lo antes posible a la alineación de los New York Mets; el objetivo del pelotero es seguir apoyando al equipo en los últimos compromisos de la temporada regular.

Atentos con Edwin Díaz

Showalter también habló sobre la evolución del cerrador de los Mets, Edwin Díaz, quien se encuentra lesionado desde su participación en el Clásico Mundial de Beisbol y no ha podido apoyar al equipo en toda la temporada; el estratega resaltó que el lanzador sigue rehabilitándose de la lesión en la rodilla y que están analizando si podrá regresar para esta campaña.

“Puede que lo logre, o puede que no. Pero no vamos a forzarlo”. No creo que estemos allí todavía. No está cerca de ser una decisión que debamos tomar. Pero en algún momento, espero que haya una discusión que se vuelva más seria”, expresó.

