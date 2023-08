Salida mortal: hombre baleado al ir a una fiesta en Nueva York

Un hombre fue mortalmente baleado en el pecho y la ingle cuando salía de una fiesta en una casa en Brooklyn esta madrugada.

El pistolero salió de la fiesta detrás de la víctima de 37 años y caminaba detrás de él cuando comenzaron una discusión y luego le disparó dos veces en Louisiana Ave. cerca de Linden Blvd. en el vecindario East New York, alrededor de las 5:20 a.m. del sábado, dijeron testigos a la policía.

No está claro el motivo de la pelea. Paramédicos llevaron a la víctima al Brookdale University Hospital, pero no pudo ser salvado. Su nombre no fue revelado de inmediato, acotó Daily News.

El pistolero se dio a la fuga a pie. No se han hecho arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Fue el segundo homicidio en una calle de Brooklyn en menos de 36 horas, luego de que el jueves un joven de 26 años murió de una herida de bala en el pecho y su amigo resultó herido a plena luz en Crown Heights.