La bailarina Cheryl Burke recibió $2.2 millones de dólares por una mansión en Hollywood Hills

La bailarina, modelo y presentadora de televisión Cheryl Burke logró vender en un mes la mansión en Hollywood Hills, California, que le pertenece desde hace 14 años. Según medios especializados, la también exesposa del actor Matthew Lawrence recibió $2.2 millones de dólares por el lugar.

Burke, quien fue parte del reality show ‘Dancing With the Stars’, pagó $900,000 dólares menos de lo que recibió finalmente por el lugar. También se ha informado que el feliz comprador es un millonario no famoso.

No se sabe si es pura coincidencia, pero Burke decidió vender esta propiedad un año después de que se anunciara su separación de Lawrence.

Regresando a la propiedad recién vendida, se debe decir que la fue construida en los años 50 y en los últimos 14 años se le hicieron algunas remodelaciones a cargo de la diseñadora y amiga de Burke Leah Remini.

La casa principal tiene una extensión de 2,100 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con tres habitaciones, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina y cuarto de lavado.

Del interior se debe destacar pisos de tablones anchos, techos con vigas de madera a la vista, paredes de vidrio, barra húmeda, escalera de caracol, chimenea cubierta de piedra y más.

La cocina está equipada con electrodomésticos de alta gama, alacenas color blanco y una barra con vista a la sala de estar.

La habitación principal tenía su propia sala de estar, balcón, vestidor y baño con tocadores dobles, bañera profunda y paredes cubiertas de piedra.

Sigue leyendo:

• Kathleen Kennedy y Frank Marshall piden $18.5 millones de dólares por su mansión en Malibú

• Conoce la casa en Los Ángeles donde Taika Waititi y Rita Ora se casaron

• Robbie Williams tiene permiso de hacer remodelaciones en su mansión de Reino Unido