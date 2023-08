Robbie Williams tiene permiso de hacer remodelaciones en su mansión de Reino Unido

El cantante británico Robbie Williams parece estar cerca de lograr las remodelaciones que ha pensado para su mansión en Londres, Inglaterra, por la cual pagó £17.5 millones de libras esterlinas, lo que vendría siendo más de $20 millones de dólares, en 2013.

El principal obstáculo que ha tenido el cantante en este proyecto es el mismísimo Jimmy Page, quien es el fundador de la afamada banda Led Zeppelin y también vecino de Williams.

Page es dueño de la casa justo al lado de Williams, la cual es un castillo victoriano de Grado 1 diseñado por el arquitecto William Burges. El guitarrista se negaba a las remodelaciones del cantante porque tiene temor de que los trabajos en ese terreno ocasionen daños en su propiedad.

Por otro lado, la vivienda de Williams es de Grado II y la intención es construir un sótano que sirva para gimnasio y piscina techada.

Luego de varias discusiones y peticiones, el cantante de 49 años encontró la forma de comenzar su proyecto pese todos los obstáculos. Informan que el distrito real de Kensington y Chelsea rectificó sobre los permisos luego de que Williams presentara una queja a través de su abogado Richard Max.

Pero no todo es color de rosas, pues los permisos otorgados en ese momento están sujetos a varias condiciones que debe cumplir y que alivian un poco los temores de Page. Durante la ejecución del proyecto están prohibidos los “equipos de construcción y demolición de percusión que no sean herramientas manuales que no pesen más de 9 kg”, según el diario británico ‘The Sun’.

Adicional a esto, se instalaron varios equipos que permiten monitorear el trabajo y también se deben presentar reportes quincenales a las autoridades y al mismo Page. Esto está estipulado en la sección 106 del acuerdo, el cual fue modificado recientemente.

Inicialmente si los equipos de monitoreo registraban un nivel ámbar de vibración, el trabajo se debía suspenden y dar inicio a una investigación. Ahora, con la nueve modificación, los trabajos se deberán suspender durante cuatro semanas.

