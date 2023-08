Mejores y peores estados en EE.UU. para tener un bebé en tiempos de inflación

Para determinar los lugares más ideales en los EE.UU. para tener un bebé, WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en 31 medidas clave de costo y accesibilidad a la atención médica, así como la facilidad para el bebé y la familia, encontrando que Massachusetts y Misisipi están en los extremos de la lista.

El conjunto de datos analizados abarca desde los costos de parto convencional del hospital hasta los costos promedio anuales de atención infantil y los pediatras per cápita.

“Tener un bebé es una ocasión alegre y estresante, pero el lado estresante se amplifica más en 2023 a medida que la inflación eleva cada vez más el costo de agregar un miembro adicional a la familia”, dice el reporte de WalletHub.

Según el sitio especializado en finanzas, uno de los mayores gastos a tener en cuenta son las facturas médicas, donde la llegada convencional promedio de un bebé en los EE. UU. cuesta más de $2,600 con seguro, y sin seguro podría costar casi $15,000 dólares.

El estudio muestra que los costos del parto no afectan tanto a la billetera en algunos estados como en otros: “Los gastos pueden variar significativamente, considerando las amplias disparidades en el costo de vida. También pueden diferir de un embarazo a otro, dado que algunas mujeres experimentan complicaciones en el parto. Sin embargo, hay más en lo que pensar que solo el costo. Algunos estados brindan un servicio de atención médica de mejor calidad y mejores entornos para cuidar a los niños”.

Y para determinar los mejores y peores estados para tener un bebé, WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en cuatro dimensiones clave:

Costo: Gastos por cesárea o por parto convencional, niñeras, etc.

Atención médica: Cuidado médico del bebé y la mamá, vacunas, especialistas, etc.

Amigabilidad con los bebés: Licencia paternal, centros de cuidado, política estatal de Medicaid, etc.

Amigabilidad con la familia: Condiciones para criar un a familia.

El estudio evaluó esas dimensiones utilizando 31 métricas relevantes, en una escala de 100 puntos, con una puntuación de 100 que representa las condiciones más favorables para los futuros padres y los recién nacidos.

Los mejores estados para tener un bebé:

Estado: (1) Massachusetts

Puntaje total: 69.31

Costo: 42

Cuidado de la salud: 2

Amabilidad con el bebé: 4

Amabilidad con la familia: 1

Estado: (2) Minnesota

Puntaje total: 67.86

Costo: 24

Cuidado de la salud: 4

Amabilidad con el bebé: 10

Amabilidad con la familia: 2

Estado: (3) Vermont

Puntaje total: 65.74

Costo: 36

Cuidado de la salud: 1

Amabilidad con el bebé: 26

Amabilidad con la familia: 5

Estado: (4) Rhode Island

Puntaje total: 65.64

Costo: 33

Cuidado de la salud: 3

Amabilidad con el bebé: 2

Amabilidad con la familia: 11

Estado: (5) Dakota del Norte

Puntaje total: 64.21

Costo: 5

Cuidado de la salud: 20

Amabilidad con el bebé: 24

Amabilidad con la familia: 4

En contraparte:

Estado: (47) Virginia del Oeste

Puntaje total: 33.28

Costo: 23

Cuidado de la salud: 45

Amabilidad con el bebé: 51

Amabilidad con la familia: 48

Estado: (48) Luisiana

Puntaje total: 31.93

Costo: 1

Cuidado de la salud: 48

Amabilidad con el bebé: 47

Amabilidad con la familia: 47

Estado: (49) Carolina del Sur

Puntaje total: 30.24

Costo: 41

Cuidado de la salud: 47

Amabilidad con el bebé: 49

Amabilidad con la familia: 46

Estado: (50) Alabama

Puntaje total: 27.71

Costo: 39

Cuidado de la salud: 51

Amabilidad con el bebé: 45

Amabilidad con la familia: 45

Estado: (51) Misisipi

Puntaje total: 26.87

Costo: 20

Cuidado de la salud: 49

Amabilidad con el bebé: 50

Amabilidad con la familia: 50

Para más detalles sobre el estudio y su metodología, ingrese aquí.

