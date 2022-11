Ayda Field esposa de Robbie Williams admite: “¡Nuestra vida sexual ha sido borrada por los niños!”

Ayda Field y Robbie Williams han estado casados ​​desde 2010 y comparten cuatro adorables hijos: Theodora Rose, de 10 años, Charlton Valentine, de 8, Colette Josephine, de 4, y Beau Benedict, de 2.

Pero en una entrevista reciente, Ayda compartió cómo es compartir una cama con el cantante, y no parece que sea muy divertido. Y es que ella confesó que tener cuatro hijos ha afectado su vida amorosa y la de Robbie, y que el dormitorio se ha convertido en un mero espacio para el descanso.

“Cuando hubo romance, cuando eso suceda, sí, habría un lugar para dormir comunal solo por necesidad física”, dijo hablando en su podcast ‘Postcards from the Edge’.

“Ha sido borrado por cuatro niños. Realmente no hay necesidad de ir a la cama a la misma hora” Ayda Field

Para desgracia de la artista estadounidense, compartir cama con su afamado marido es una de las razones por las que Ayda no siempre puede descansar como es debido. Y es que Robbie Williams, además de contar con una voz potente y melodiosa que encandila a millones de fans en todo el mundo, también ronca como un oso cuando está profundamente dormido.

“Rob ronca muchísimo, algo que no pasaba en nuestros primeros tiempos. A veces tengo que darle una patada, pero no siempre funciona. Es como un oso durmiendo. De verdad, podrían darse varios terremotos seguidos en la ciudad de Los Ángeles y este hombre no se enteraría”, bromeó al respecto.

El cantante Robbie Williams fue uno de los ‘sex symbols’ más destacados de la década de los noventa, en sus tiempos como vocalista de la banda juvenil ‘Take That’, y posteriormente explotó al máximo su carácter descarado y su atractivo personal durante su exitosa carrera en solitario.

Tal parece ahora que el paso de los años, la rutina en su matrimonio con la actriz Ayda Field y, sobre todo, el hecho de que es padre de cuatro hijos pequeños han conseguido rebajar notablemente su apetito sexual.

