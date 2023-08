Estados en EE.UU. que ofrecen mejores condiciones para los padres que trabajan

WalletHub realizó un estudio para conocer qué estados ofrecen mejores condiciones para los padres que trabajan y cuidan a la familia, quedando Massachusetts y Nuevo México en los extremos del listado.

El padre actual ya no encaja perfectamente en el estándar del sostén económico y disciplinario casado. Eso ha sido especialmente cierto en los últimos años, donde muchos padres han cambiado temporal o permanentemente a trabajar desde casa y, como resultado, han asumido más tareas de cuidado de niños.

“En 1960, el 75% de las familias estadounidenses dependían de un solo ingreso, el del padre, que pasaba gran parte de la semana en el trabajo mientras la madre se quedaba en casa con los niños. Ahora, el 71.1% de las madres casadas trabajan, y aunque todavía es un poco más bajo que el 93.7% de los padres casados que lo hacen, la brecha se está cerrando”, dice el reporte de WalletHub.

El sitio especializado en información financiera, señala que no todos los padres que trabajan están en la misma situación, pues algunos viven en estados con mayor oportunidad económica y mejor calidad de vida, que otros.

Con el fin de determinar los mejores estados para los hombres que desempeñan un papel dual de padre y proveedor, WalletHub comparó los 50 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia en 23 indicadores clave de amabilidad hacia los padres que trabajan.

El conjunto de datos abarca cuatro dimensiones clave:

· Bienestar económico y social: Ingreso familiar, proporción de hombres que trabajan que viven con seguridad económica, tasa de desempleo para papás y otros.

· Equilibrio entre la vida laboral y personal: Licencia paternal, duración promedio de la jornada laboral, tiempo promedio de viaje al trabajo, etc.

· Cuidado infantil: Guarderías, costo de cuidado de niños, pediatras, etc.

· Salud: Asequibilidad a médicos, salud mental masculina, esperanza de vida de hombres, etc.

Cada métrica se calificó en una escala de 100 puntos, con una puntuación de 100 que representa las condiciones más favorables para los padres que trabajan.

Los mejores estados para los padres que trabajan, según WalletHub:

Estado: (1) Massachusetts

Puntaje total: 76.83

Bienestar Económico y Social: 3

Equilibrio trabajo-vida: 1

Cuidado de los niños: 2

Salud: 2

Estado: (2) Distrito de Columbia

Puntaje total: 74.18

Bienestar Económico y Social: 5

Equilibrio trabajo-vida: 2

Cuidado de los niños: 1

Salud: 10

Estado: (3) Connecticut

Puntaje total: 69.14

Bienestar Económico y Social: 9

Equilibrio trabajo-vida: 8

Cuidado de los niños: 4

Salud: 4

Estado: (4) Minnesota

Puntaje total: 68.61

Bienestar Económico y Social: 1

Equilibrio trabajo-vida: 11

Cuidado de los niños: 3

Salud: 3

Estado: (5) New Jersey

Puntaje total: 67.80

Bienestar Económico y Social: 6

Equilibrio trabajo-vida: 4

Cuidado de los niños: 11

Salud: 18

En contraparte:

Estado: (47) Luisiana

Puntaje total: 36.22

Bienestar Económico y Social: 36

Equilibrio trabajo-vida: 48

Cuidado de los niños: 49

Salud: 46

Estado: (48) Virginia del Oeste

Puntaje total: 35.06

Bienestar Económico y Social: 45

Equilibrio trabajo-vida: 45

Cuidado de los niños: 47

Salud: 48

Estado: (49) Misisipi

Puntaje total: 35.01

Bienestar Económico y Social: 43

Equilibrio trabajo-vida: 51

Cuidado de los niños: 39

Salud: 50

Estado: (50) Nevada

Puntaje total: 34.99

Bienestar Económico y Social: 50

Equilibrio trabajo-vida: 39

Cuidado de los niños: 46

Salud: 44

Estado: (51) Nuevo México

Puntaje total: 34.49

Bienestar Económico y Social: 51

Equilibrio trabajo-vida: 33

Cuidado de los niños: 43

Salud: 39

Para consultar el listado completo y más detalles sobre la metodología, ingresa aquí.

Sigue leyendo:

· Encuesta revela que 88% de trabajadores piensan que serían más productivos con una semana de 4 días

· Trabajadores que usan ChatGPT consiguen trabajo adicional con el tiempo que ahorran con la herramienta

· Las mejores empresas para trabajar en 2023, según el Boston Business Journal