Francisca luce un vestido rojo con abertura y afirma que es: “Una nueva oportunidad de retomar”

La dominicana Francisca este lunes dejó a más de uno atónito con el atuendo que usó para una nueva emisión de ‘Despierta América’, debido a que el tamaño de su barriguita se ve bastante grande, luego de solamente haber transcurrido pocos días que People en Español diera a conocer que está esperando su segundo bebé. Además, se puso un vestido rojo con abertura a la altura de sus piernas.

La presentadora de televisión tiene 14 semanas de embarazo y por el momento no tiene claro el sexo: “A veces me confundo. Es tan diferente que pienso que es una niña. Con Gennaro yo sabía que era un varón, yo lo sabía, pero ahora estoy confundida. Hay días que pienso que es niña y hay días que pienso que es niño. Obviamente, amaríamos lo que sea que llegue. Solamente queremos un bebé saludable, con Diosito delante”, dijo al mencionado medio de comunicación.

“Lunes!!! Una nueva oportunidad de retomar, armar, arrancar y luchar por tus sueños. Que tengan un día muy bonito”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 ha dicho que se encuentra rodeada de parientes hombres y tiene un gran deseo dentro de su familia y es que desearía tener la parejita, es decir, que quisiera que cuando anunciaran el sexo le gustaría enterarse de que es una hembra y así darle la agradable noticia a Gennaro, aunque destacó que lo más llamativo es que venga sano.

“Hay muchos varones en la familia. Sueño con tener una hija, claro que sí, me encantaría tener una niña, pero uno nunca sabe. Eso es una lotería, no sé qué me va a mandar Dios en esta ocasión. Con Gennaro, siempre pensé que iba a ser mamá de niñas. Fue una sorpresa. Tenía mucha ilusión de verlo y le dije a Dios: ‘Por favor enséñamelo en un sueño, quiero ver cómo va a ser’. En un sueño vi a un bebé con la carita como Gennaro, era un bebé muy cachetón. Diosito me dio la oportunidad de ver la carita de mi hijo en un sueño antes de que lo tuviera en mis brazos”, añadió.

