Francisca presume sus tres meses de embarazo con un atrevido vestido ceñido a su figura

La presentadora Francisca desde hace varias semanas venía enfrentando una polémica en la red social de la camarita, donde supera los cuatro millones de seguidores, y es que varios llegaron a mencionar que se veía en uno de sus mejores momentos y que estaría esperando la llegada de su segundo bebé. No fue hasta el pasado viernes cuando People en Español dio la exclusiva y confirmó lo que muchos venían sospechando.

A su vez, el equipo de trabajo del mencionado medio de comunicación se trasladó hasta su domicilio para realizarle una entrevista y conocer más detalles de esta nueva etapa que se encuentra atravesando, así como también le realizaron una increíble sesión fotográfica donde se ve lo avanzado que está su embarazo y se muestra acompañada de su familia.

“Feliz domingo, mi gente linda“, fue el mensaje que acompañó una de las emotivas postales que sin duda se terminó robando la atención de miles de fanáticos en menos de una hora.

“No me han dado mareos ni náuseas continuas. Sí, siento un bajón de cansancio, como que necesito tomar una siesta, pero no es como que todos los días tengo que dormir. Con Gennaro yo me pasaba el día entero en un sofá tirada“, mencionó a People en Español, debido a que ofreció detalles de cómo se ha venido sintiendo en los últimos meses.

La presentadora de ‘Despierta América‘ explicó que ella y su esposo tenían tiempo haciendo la “tarea”, pero las cosas no habían resultado como ellos deseaban. Sin embargo, cuando se enteró quiso prepararle algo especial a Francesco Zampogna para decirle que serían padres por segunda ocasión, aunque la emoción no la dejó.

“No podía hacer otra cosa, todo me caía mal, la comida me daba asco. Con este bebé como de todo. Quiero más cositas dulces, que con Gennaro quería todo salado. Mi hijo tiene dos años y aunque yo quiera descansar no puedo. Siempre tengo que estar activa y despierta. Ha sido diferente este embarazo y eso me maravilla”, agregó durante la entrevista realizada.

Sigue leyendo:

· ¿Cuándo nace el segundo bebé de Francisca? Te contamos algunos detalles de su embarazo

· ¿Francisca volverá a la televisión después de dar a luz? La conductora reveló sus planes

· Francisca comparte su rutina de ejercicios en medio de rumores de un supuesto embarazo