Rodrigo Prieto quiere colaborar en la primera película que dirigirá Taylor Swift

El cineasta mexicano Rodrigo Prieto, quien acaba de filmar la adaptación de Pedro Páramo, tiene en la más alta estima a Taylor Swift.

Incluso dijo en una entrevista con el sitio The Wrap que le interesaría hacer la fotografía de la ópera prima de la cantante estadounidense, con quien ya ha colaborado en videos musicales.

“Es alguien que no creció como directora. Es músico y cantante, y maravillosa en ello. Puedes ver que entiende el cine y la narrativa, y cómo contar la historia con la cámara. Es genial también en aspectos técnicos”.

“Es una persona que admiro mucho. Si tuviera la oportunidad de trabajar con ella, estaría encantado”, dijo el nominado al Óscar.

Taylor Swift. Crédito: Amy Sussman | Getty Images

Prieto ha estado encargado de la imagen y la luz en diversos videos dirigidos por Swift, como “Cardigan”, “Willow” y “The Man”.

Las inquietudes fílmicas de Swift han crecido por los años, y apenas en 2022 la estrella tuvo su cortometraje “All Too Well” compitiendo por ser nominado al Óscar.

En diciembre pasado se anunció que dirigiría su primer largometraje, con un guion secreto escrito por ella misma.

“Sé sobre ese proyecto. No conozco el estatus ahora, porque he estado con mi película, pero hemos hablado al respecto, y no sé si lo haré yo o alguien más. Pero pienso que ella es genial”, señaló Prieto.

