Vaquero Navarrete asegura que tiene “la piel de burro” tras salir ileso de su pelea ante Óscar Valdez

Emanuel “Vaquero” Navarrete demostró todas las cualidades de lo que está hecho al salir victorioso del fuerte combate que protagonizó contra Óscar Valdez por el título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); durante este encuentro el pugilista logró salir con el rostro intacto y sin ningún daño mayor que demostró la superioridad que tuvo desde el primer campanazo hasta ser declarado como el firme ganador del combate.

La esperada pelea entre ambas figuras mexicanas se convirtió en una verdadera muestra de fuerza y poder por parte de ambos boxeadores, quienes dieron lo mejor de sí para poder levantar el cinturón como los nuevos monarcas de su categoría. Sin embargo, Navarrete terminó demostrando que posee muchas cualidades para convertirse en uno de los más grandes de los superpluma al dejar con algunas heridas en el rostro a Valdez.

Esto se debe a que el peleador oriundo de Nogales terminó con el ojo cerrado y el pómulo derecho totalmente roto, mientras que el campeón de la Organización Mundial de Boxeo terminó la contienda disputada en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, sin ningún daño en el rostro.

Luego de su triunfo el pugilista decidió brindar su balance sobre este encuentro en el que resaltó que sintió muchos golpes por parte de su contrincante; a pesar de eso detalló que no fue lastimado de gravedad y eso fue lo que le permitió mantener el mismo ritmo de competencia en todo el combate para poder hacerse posteriormente con la victoria.

“Yo tengo la piel de burro, la neta casi nunca me han marcado, Óscar Valdez golpea fuerte, eso es evidente, no puedo decir que me lastimó de gravedad alguna vez, pero sentía muchos golpes”, expresó Navarrete en las declaraciones posterior a la pelea.

“Ustedes vieron la pelea, se dieron cuenta de detalles, hubo tal vez mejorías o no, pero lo que salió de mi lado pienso que fue bueno, de mi lado al menos”, agregó.

Para finalizar, el mexicano admitió que todavía se encuentra lejos de grandes nombres dentro del pugilismo de su país. Sin embargo, detalló que seguirá trabajando para lograr grandes resultados en su carrera para mantenerse como campeón de la OMB y luchar por más títulos en los diferentes circuitos.

“No creo que estemos al nivel de Barrera (Marco Antonio), del Terrible (Érik), de Chávez (Julio César) mucho menos, pero me siento bien contento al poder decir que al menos a uno de los peleadores más icónicos y fuertes mexicanos, pudimos competirle, y afortunadamente pudimos salir victoriosos”, concluyó Navarrete.

