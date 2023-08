En entrevista para “Ventaneando”, Jaime Camil cuenta la odisea de volverse Vicente Fernández

Jaime Camil asegura que haber tenido la oportunidad de personificar a Vicente Fernández en la bioserie que él mismo autorizó es una de las mejores cosas que le ha pasado; sin embargo, revela que el proceso para contactarlo no fue nada fácil.

En entrevista para “Ventaneando”, el actor comentó que en un principio él no sabía que lo estaban buscando para dicho proyecto, pues se le había informado a la producción que no quería hacer nada en la pantalla chica desde hace tiempo.

“A mí me buscó directamente Caracol Tv, no la familia de don Vicente. Me buscaron tres o cuatro meses, pero no sé por qué varias agencias de casting de aquí de México dijeron que a mí no me interesaba hacer cosas en mi país. Entonces, cuando dan conmigo, yo no tenía idea de que se estaba haciendo la serie de don Vicente, pero obviamente acepté encantado de la vida”, dijo Jaime.

Para finalizar, el histrión señaló que una vez que dieron con él, el proceso se agilizó y la historia del “Charro de Huentitán” comenzó a tomar su curso, aunque a veces el ánimo del equipo no era el mejor, ya que durante la grabación se supo de la hospitalización y fallecimiento de don Vicente.

