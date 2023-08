Gabriel Soto tomará una pausa en la actuación por problemas de salud

Después de semanas de rumores, Gabriel Soto reveló que tendrá que pausar su carrera como actor para atenderse dos hernias cervicales, pues quiere evitar ser intervenido quirúrgicamente.

“Traigo dos hernias en dos cervicales, entonces estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y de muchas cosas para evitarme una cirugía. Digamos que fácil y sencilla no es, tengo toda la fe que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y con el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto”, dijo al programa ‘El Gordo y la Flaca’.

📰 #FonoNota | ¡Gabriel Soto (@gabrielsotoMEX) pone un alto a su carrera por problemas de salud.



"Ha sido un tema complicado, traigo dos hernias en dos cervicales, estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y muchas cosas para evitarme una cirugía", dijo en entrevista. pic.twitter.com/SahiEj9nHR — El Fonógrafo (@ElFonografo) August 15, 2023

El protagonista de ‘Mi Camino es Amarte’ reveló que lleva años trabajando sin parar, por lo que se tomará un descanso para cuidarse, pues cree que es por esto que su salud ha sido mermada.

“Mi cuerpo me lo pide, mi salud se ha visto mermada, en ese sentido, entonces ya tengo que detenerme un poquito, porque sí han sido tres años sin parar, este trabajo es muy demandante, es de muchas horas de trabajo, de muchas horas de estudio, de muchas horas de dedicación y no he parado. No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni Año Nuevo, ni nada, ahora sí necesito dedicarme a mí, a mi salud, primero que nada, y ahora sí a todo lo que conlleva mi vida, solo unos mesecitos, ya regresaré pronto”, declaró.

Actualmente Gabriel Soto se encuentra trabajando en la novela ‘Vencer la Culpa’.

