Gabriel Soto está envejeciendo pero lo hace con dignidad y se mantiene ¡súper bien!

Gabriel Soto, 48, es un actor de origen mexicano que siempre ha sobresalido por ser uno de los hombres más atractivos de México y por su ardua carrera como actor. Éste ha formado parte de grandes proyectos como “Alma Rebelde”, “Amigas y Rivales”, “Mi Camino es Amarte”, “Soltero con Hijos”, “Caer en Tentación”, “Vino el Amor”, “Te Acuerdas de Mi” y “Sortilegio”.

Ahora que el actor vuelve a estar frente a un nuevo protagónico es ser noticia gracias a “Vencer la Culpa”, proyecto en el cual comparte créditos con Gabriela de la Garza y Matías Novoa. Sobre este trabajo el mexicano se muestra muy ilusionado sobre todo porque considera que va muy acorde a su edad, ya que no se ve a sí mismo como un ‘jovencito’ y sobre esto ha ahondado en una conversación con Mezcalent.

Primeramente sobre la telenovela dijo: “En la vida siempre todos tenemos alguna culpa, somos seres humanos y tenemos cosas que vamos cargando”.

“Vencer La Culpa”, producción de Rosy Ocampo que estrena el próximo 26 de junio por Las Estrellas en México. / Foto de Mezcalent.

Reflexionando sobre su edad y la del personaje agregó: “Este personaje es de mi edad más o menos, y bueno, la verdad es que me siento muy bien. Casi voy a cumplir 50 años y me siento de maravilla. Finalmente, uno va envejeciendo y es parte de la vida, no me voy a quedar joven siempre, pero para la edad que tengo siento que me estoy manteniendo súper bien y me siento ¡súper bien!”.

El prometido de Irina Baeva se reconoce a sí mismo con sus arrugas y sus canas: “Tengo canas, tengo arrugas, finalmente es parte de mi edad; es hacerlo con dignidad -envejecer-, bien y tratar de cuidarme en lo que yo pueda cuidarme, pero finalmente envejecer es parte de la vida, es parte natural de lo que es el ser humano”.

La edad en algunos actores pesa mucho, sobre todo porque aún cuando gran parte del público es agradecido y respetuoso, hay otra parte que saca de la edad de los actores un defecto y casi que les hacen sentir que envejecer no es bienvenido, sobre esto Soto también habló, haciendo hincapié que en lo personal las críticas sobre la edad no lo afectan.

“Para nada, gracias a Dios tengo trabajo, tengo salud, tengo el amor de mis hijas, de mi pareja y finalmente lo que la gente piense, no es de que no me importe, porque finalmente para ellos trabajamos, pero la gente que critica y ve las cosas negativas, eso es mejor no tenerlo cerca en la vida. Mejor criticas constructivas y cosas positivas, es lo que hay que atraer”.

