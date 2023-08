Guardiola explota y achaca las lesiones de Courtois, Militao y De Bruyne a la cantidad de partidos en los calendarios

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola tiene varias semanas con una campaña para denunciar la dureza de los calendarios para los equipos del fútbol en Europa, el español ya realizó un llamado a la UEFA al comienzo de la pretemporada de su equipo para que revisen esta situación.

Guardiola en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa que el City enfrenta al Sevilla de España, confirmó la lesión de uno de sus jugadores clave, Kevin De Bruyne, que estará de baja entre tres o cuatro meses tras sufrir un percance en el tendón de la corva contra el Burnley en la primera jornada de la Premier.

“En mi primera pretemporada con el Barça tuve 25 días para preparar el primer partido oficial para clasificarnos para la Champions de ese año que acabamos ganando. Ahora te dan cuatro días, cinco días… y al final mira cuántos cruzados” comentó Guardiola sobre el poco tiempo de descanso entre una temporada y otra.

“Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, con partidos fortísimos, derbis, partidos grandes… y la gente cae y seguirá cayendo porque ‘show must go on’ y si Courtois no está, pues ya habrá otro, y si Militao no está, pues ya habrá otro, y si no está Kevin, pues ya habrá otro”, resaltó.

"Si Courtois no está, pues ya habrá otro. Si De Bruyne no está, pues ya habrá otro…".



"Es una batalla perdida. Hasta que los jugadores se planten…".



😡 Guardiola estalla contra el calendario con @rsierraplus. #LaCasaDelFútbol #SupercopaDeEuropa pic.twitter.com/LokJDOHBlc — Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) August 15, 2023

Y cierra: “Acaba la Champions y se van con las selecciones durante dos o tres semanas, el año que viene hay Mundial de Clubes, vete a Estados Unidos con 37 equipos para disputar el Mundial de Clubes cuando antes era la Libertadores y la Champions. Es demasiado y por lo tanto hay que adaptarse, tirar adelante, entrenar muy poco, estar mucho en casa y energía en los partidos”.

De Bruyne lesionado

El belga De Bruyne se marchó retirado en el debut liguero en los primeros minutos de partido y se ha caído de la lista para disputar este miércoles la Supercopa de Europa contra el Sevilla.

“Tenemos que tomar una decisión. Estará varios meses fuera. Tomaremos la decisión en los próximos días. Una operación es una operación, serían tres o cuatro meses de baja”, dijo el entrenador español.

Y aseguró: “La lesión de Kevin es un golpe muy grande, es una gran pérdida. Si está fuera mucho tiempo es un golpe muy duro, pero tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos alternativas, pero De Bruyne es irremplazable”.

Desde Inglaterra presumen que De Bruyne deberá pasar por el quirófano para su recuperación y estará de baja entre 12 y 16 semanas.

“Vamos a ver. Tenemos que hablar con Txiki y valorar las posibilidades”, deslizó Guardiola. El City está muy cerca de cerrar la incorporación del brasileño Lucas Paquetá.

Seguir leyendo:

Erling Haaland explicó el altercado que tuvo con Pep Guardiola: “Se enojó conmigo, pero no hay problema”

Dura baja en el equipo blanco: Thibaut Courtois se rompió los ligamentos y podría perderse toda la temporada con el Real Madrid

Mal comienzo de temporada para el Real Madrid: El brasileño Éder Militão sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior