Martha Higareda vive fenómeno paranormal: agua tirada, vasos quebrados y más…

Luego de haber dejado atrás las críticas por las anécdotas con famosos como Ryan Gosling o Jared Leto, Martha Higareda sorprende con una nueva declaración y en esta ocasión tiene que ver con seres del más allá.

Durante el más reciente episodio de su podcast con Yordi Rosado, la actriz aseguró que hubo energías paranormales minutos antes de empezar a grabarlo, pues algunos de sus objetos personales terminaron extraviados o dañados.

“Dejé los audífonos en el escritorio, me fui al baño y cuando regresé ya no estaban. El vaso de agua, que todas las mañanas lo pongo aquí en una mesita cuando empezamos a grabar, se había caído y estaba totalmente roto. ¿Quién no quería que grabáramos este capítulo sobre lo paranormal? ¿Qué pasó?“, dijo Martha.

Por su parte, Yordi señaló que tanto la actriz como varios miembros de su familia tienen un don especial para captar este tipo de fenómenos paranormales, por lo que su relato no se le hizo extraño en lo absoluto.

