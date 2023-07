Raphy Pina es tildado de “cornudo” tras supuesta infidelidad por parte de Natti Natasha

El mundo del entretenimiento en los últimos días se ha visto bastante movido, debido a que las separaciones entre parejas sentimentales han estado a la orden del día. Sin embargo, no sería el único tema porque también se trataría de las presuntas infidelidades en las que están vinculados los famosos y en esta oportunidad involucra a Natti Natasha y Raphy Pina.

En las últimas horas, el productor musical se ha viralizado en las redes sociales luego del escándalo en el que se ha visto envuelto la dominicana, con quien tiene una pequeña hija de dos años, pues las burlas y los comentarios negativos no han parado.

Pina cuenta con tres millones de seguidores en la red social de la camarita, plataforma donde realizó una publicación en medio de los rumores, hecho por el que cientos de personas se han tomado el atrevimiento de burlarse por la situación que está viviendo.

“Santo cachón, has escuchado ese tema?”, “Ese es el problema cuándo se unen no por amor, sino por dinero”, “Señor, quítame esta carga de estos cuernos tan pesados”, “Raphy, que feo lo de Natti, te hemos seguido muchos desde tu trayectoria con DY y no te lo mereces”, “Cuernudo”, “Natti es muy linda para ti”, “El cachudo y tanto que defendía a la mujer y resulta que es una fichita”, “Cacho es lo que eres”, “Salió bastante tímida la Natti”, “Será cierto el chisme que Natti le puso un cuerno a este convicto”, “Natti no soportó y borró todas sus publicaciones”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Se habría filtrado foto desnuda de Natti Natasha

Natti Natasha habría quedado al descubierto luego que en un programa de Puerto Rico compartieran una presunta imagen de ella, al tiempo que también lo hicieron con una conversación acompañada de un audio.

“Aparente y alegadamente hay un traqueteo en la vida de la cantante Natti Natasha. Todo el mundo sabe que Raphy Pina está preso y hay muchas cosas que no se pueden enviar ni por texto, ni por carta, ni por email, ni usted llevándolas ahí, allí registran a todo el mundo. Me ha llegado una información, como los que tienen acceso a Raphy Pina son los abogados de Raphy Pina… denme una llamadita“, mencionaron en el programa ‘La Comay’.

La intérprete del género urbano Natti Natasha dejó su cuenta de Instagram sin publicaciones. / Foto: Mezcalent.

“Esto que yo les voy a enseñar, vuelvo y repito, no pueden enviárselo a ninguna persona que esté recluida en una cárcel, no, bajo ningún concepto. Yo no sé con quién Natti Natasha le envió esto, miren esto…“, siguieron diciendo.

