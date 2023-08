Santiago Baños acaba con los rumores del Club América y asegura que no ficharán a Sergio Ramos

El presidente de las Águilas del Club América, Santiago Baños, decidió acabar con los rumores sobre el posible fichaje del futbolista e histórico defensor español, Sergio Ramos, en las filas del club; aseguró que este tipo de acuerdos con una figura tan importante dentro del balompié europeo representa un gasto inalcanzable para cualquier equipo de la Liga MX debido al alto salario que exige.

Estas declaraciones las realizó Baños durante una entrevista en exclusiva con el periodista de TUDN, Marc Crosas, las cuales realizó desde las instalaciones del equipo de Coapa y donde detalló que ya el fichaje de César Montes representa un gasto elevado para el club.

“Tuve la fortuna de conocer a su hermano que es su representante, en una charla personal salió el tema y, obviamente, los parámetros salariales de Sergio no tienen nada que ver con lo que se puede pagar aquí en México”, expresó el dirigente de las Águilas del Club América.

El directivo azulcrema detalló que se encuentran en la búsqueda de un defensor central ante la posible salida de Néstor Araujo al AEK de Atenas, por lo que César Montes se ha convertido en el principal candidato para reforzar sus filas; a pesar de eso la repatriación del mexicano a su país resulta bastante complicada por las negociaciones con el Espanyol.

“Es uno de los jugadores que es complicado el tema porque el Espanyol tampoco tiene prisa, queda este mes y particularmente no es fácil negociar con esa institución porque los dueños son chinos y no están mucho tiempo en Barcelona, pero el tiempo dirá”, destacó.

Para finalizar, Santiago Baños detalló que para el presente torneo Apertura 2023 sólo tenían pensado la contratación del delantero colombiano Julián Quiñones y la de Kevin Álvarez. Sin embargo, no descartó la posibilidad de traer a más futbolistas en caso de perder figuras que podrían irse directo al extranjero.

“La edad es muy relativa, necesitamos a alguien que tenga presencia, que sepamos que no le quedará grande el puesto en el América, que tengamos confianza en él, que tenga gran recorrido, buen juego aéreo. No estamos buscando traer a un joven y darle la oportunidad, que sea alguien con más recorrido y no le pese estar en América, que pueda dar resultados desde el primer partido”, concluyó el presidente.

