Salvador Zerboni habla sobre “la traición” que vivió en “Los 50” y admite que él espera que los $350,000 se los lleve Lorenzo Méndez

En esta entrevista exclusiva con Salvador Zerboni lo vemos siendo total y completamente fiel a sí mismo. El “villano favorito” de la televisión hispana habló con nosotros sobre su paso en “Los 50”, el reality que Telemundo tiene al aire y el cual está en manos de un “maquiavélico león”.

En esta conversación el actor nos dejó en claro que si le diesen a escoger volver a un reality, sea “La Casa de los Famosos” o “Los 50” él muy probablemente elegiría LCDLF, porque en este formato se gana por ser quien eres y no hay tantos factores dejados a la suerte. Y es que el mexicano asegura creer más en el trabajo duro que en dejar todo en manos del azar.

La eliminación de Zerboni, por otra parte, ha dejado a muchos televidentes y fans de realities con un mal sabor de boca. Porque consideran que éste fue víctima no sólo de traición, sino que siempre tuvo a alguien hablando mal de él dentro de la mansión, imposibilitando así su estadía. Esto provocó que muchos habitantes, que no tenían el placer de conocerlo, le cerraran las puertas, y no sólo le negaron su derecho a réplica sino que también le quitaron la oportunidad de demostrar su valía como persona y competidor.

Algunos señalan a Julia Gama y a Rafael Nives como los traidores, mientras que otros acusan a Fernanda de La Mora de imposibilitar el juego y la estadía de Zerboni. El “Aluche” niega que Rafa y Julia lo hayan traicionado, a ellos concretamente los considera amigos, mientras que sobre De La Mora no quiso ni hablar.

En toda nuestra entrevistas Salvador Zerboni le dejó un sinfín de mensajes a su público, pero al final de ésta dejó bien claro quién para él merece ganar “Los 50”. “El Aluche” quiere que los $350,000 dólares se los lleve nada más y nada menos que Lorenzo Méndez.

Sigue Leyendo más de Salvador Zerboni aquí:

· Así se vivió la despedida de Beta en “Los 50”: el colombiano se fue, pero no sin antes exponer a quienes planearon su salida

· Los 50: Luisa Fernanda y Daniela son eliminadas y “el cónclave” reina en la casa del León

· Lorenzo Méndez, ex de Chiquis, se convierte en héroe en “Los 50” de Telemundo: salvó a su equipo de la sentencia