Adamari López enciende las redes con un look blanco y un elegante maquillaje

Adamari López no para de compartir contenido en las redes sociales y en esta oportunidad lo hizo al mostrarse mientras la maquillaban para asistir a un gran evento. En el proceso del video se vio como a la presentadora boricua un especialista en maquillaje comienza a trabajar sobre su rostro.

Luego la boricua modeló todo lo que fue el resultado en su rostro antes de ponerse un traje blanco que dejó sus piernas al descubierto con una minifalda. La ex presentadora de ‘Hoy Día’ mostró en su Instagram el video y los internautas han reaccionado de múltiples maneras.

“Elegante sinónimo de buen gusto discreción y estilo, belleza boricua”, “Ada es una muchacha muy bonita. Tiene unos ojos muy lindos y es muy elegante”, “Eres sinónimo de belleza y elegancia. Una dama”, “Omg Ada, qué bella. Ese maquillaje te resaltó los ojazos” y “Es que definitivamente ese traje lleva tu nombre” son algunos de los comentarios que le han dejado a la madre de Alaïa.

El reencuentro familiar

Alaïa regresó esta semana al colegio después de unas largas vacaciones y Adamari López y Toni Costa se reencontraron para apoyar a su hija en este regreso a clases. A través de las redes sociales, la ex pareja se mostró junta y contenta acompañados de su pequeña.

“Así fue su regreso a clases y aquí estaremos siempre apoyándote y acompañándote cada paso“, escribió López en su publicación de Instagram.

“Mamá y Papá! ¡Eso no lo cambia nada ni nadie”, “Diossssss. No sé por qué es que me encanta tanto verlos juntos”, “Si todos los padres y madres divorciados comprendieran lo importante que es mantener una amistad por el bien de los hijos” y “Qué lindo ver que pudo estar con los dos en este día tan importante para ella” fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

