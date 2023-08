Leo Messi revela que sus festejos al estilo de los ‘Avengers’ son por petición de sus hijos: “Ellos me dieron la idea” [Fotos]

Leo Messi ofreció este jueves su primera rueda de prensa como jugador del Inter Miami, en la que habló de varios factores importantes sobre su llegada a la MLS y de algunas curiosidades como su nueva forma de celebrar los goles, al mejor estilo de los superhéroes de Marvel conocidos como los Avengers.

Al delantero argentino se le ve bastante feliz y disfrutando el inicio de su paso por el conjunto Rosado, al que ha guiado a la primera final de su historia (Leagues Cup), pero también se le han visto cosas diferentes como sus celebraciones de gol sobre las que ha confesado que forman parte de una petición de su hijos Thiago, Matheo y Ciro.

“Mis hijos todavía están de vacaciones y todas las noches vemos superhéroes de Marvel. Ellos son los que me dieron la idea y me dijeron que cada vez que meto un gol, lo festeje como un superhéroe”, expresó Messi en la rueda de prensa realizada en las instalaciones del Inter Miami.

Lesso Messi celebró como Spiderman el gol que anotó frente al Charlotte FC en los cuartos de final de la Leagues Cup. Foto: Hector Vivas/Getty Images.

Messi también había celebrado un gol como el personaje de Marvel, Pantera Negra. Esto fue en los octavos de final de la Leagues Cup frente al Orlando City SC Foto: CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images.

Por otra parte, el capitán de la selección Argentina, habló como nunca antes de su experiencia en el Paris Saint-Germain (PSG), la cual calificó como “complicada” y de la que confesó que no deseaba emprender pero que lo hizo debido a su salida forzada del FC Barcelona.

“Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme del Barcelona. Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá (en Miami)”, reconoció ‘La Pulga’

Entretanto, se refirió a su decisión de mudarse al fútbol de los Estados Unidos, a lo que respondió que siempre tuvo pensado hacerlo y que con la conquista del Mundial se quitó un peso de encimar y sintió que ya era momento de cambiar de aires en su carrera. Además, agregó que la competencia por el Balón de Oro no es algo que le quite el sueño.

“Si bien es un premio importante, uno de los más lindos a nivel individual, nunca le di importancia, entre comillas. Lo más importante para mí siempre fueron los premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber podido conseguir todo en mi carrera, y después de haber ganado el Mundial, estoy pensando menos en eso. No lo pienso, si llega bien, y si no, no pasa nada“, puntualizó.

